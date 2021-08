Truenan propietarios de vehículos por alza en robo de motos y camionetas

Víctimas de robo de vehículos han denunciado a través de redes sociales el daño a su patrimonio, principalmente de camionetas tipo pickups que son sustraídas de lugares públicos, como estacionamientos de plazas comerciales y supermercados; además de robo de motocicletas, denunció la agrupación Comunidad Biker Chihuahua.

En reporte de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registra en el estado de Chihuahua hasta el mes de junio mil 851 robos de vehículo automotor. En el caso de vehículos de cuatro ruedas, fueron mil 669, de los cuales, 226 fueron con violencia y mil 443 sin violencia; en robo de motocicletas son 182 casos, cuatro con violencia y 178 sin violencia; mientras que en el robo de autopartes se reportan 283 incidentes, 22 con violencia y 261 sin violencia.

Foto: Captura de pantalla | El Heraldo de Chihuahua

Entre las denuncias públicas, está la de Carlos López Muruato, quien pidió ayuda por el robo de una camioneta tipo pick up de color blanco, mientras se encontraba estacionada en Alsúper Fuentes Mares, al sur de la ciudad. También, la usuaria identificada como Ana Vargas Becerril, reportó el robo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 99, con placas EF 09933, de color verde, equipada con redilas.

La agrupación Comunidad Biker Chihuahua alertó a sus miembros, motociclistas y autoridades sobre los robos de motocicletas, y documentó dos casos expuestos en redes sociales. El primero fue una Keewey 200 2018, de color negro y placas D4ZW5, que como referencia, trae un respaldo de calavera; y la segunda moto robada es una Suzuki EN 125 2A, con placas D2RK6,

“Estamos unidos y no toleraremos estas faltas de respeto a esta gran familia, ni tampoco permitiremos prolifere en nuestro Estado el robo de motos. Como Biker se nos respeta y nuestras cosas también, tema que nos ocupa y del cual como hermanos motociclistas no permitiremos que se nos siga faltando al respeto por parte de personas sin oficio ni beneficio. En todo el Estado no dejaremos que esta situación se vuelva una práctica habitual y menos que se metan los amantes de lo ajeno con nuestra gran familia, por lo cual se solicita el apoyo de todos para estar pendientes y de ser posible señalar y dar con los responsables”, aseveró Isaac Salas, integrante de CBC.

El Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, de Ficosec, reportó en el reporte de incidencia delictiva en denuncias hasta junio de 2021, publicado el 29 de julio, que en el estado de Chihuahua, se han abierto carpetas de investigación por 334 casos de robo a vehículo, de los que 42 fueron con violencia; 68 ocurrieron en la capital del Estado, 10 de ellos con violencia; y 206 en ciudad Juárez, de los que 22 fueron robados violentamente.