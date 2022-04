UACH y Alianza Universitaria lanzan convocatoria para donar juguetes y dulces a niños

Con el objetivo de regalarle felicidad a niñas y niños chihuahuenses la UACH y Alianza Universitaria, lanzaron la convocatoria “Rayo de Esperanza con Alianza”.

Las y los estudiantes que conforman este esfuerzo universitario, invitan a la ciudadanía a donar juguetes y dulces, que serán entregados a niñas y niños de escasos recursos en las colonias Punta Oriente, Sol de Oriente así como en la primaria Club de Leones ubicada en la colonia Cerro de la Cruz de la ciudad de Chihuahua.

Se reciben balones, coches, muñecos, aviones o peluches que estén buen estado, que no les falte ninguna pieza, que no estén despintados, que estén limpios, funcionen correctamente y que no sean juguetes bélicos, asimismo bolsas de dulces para celebrar el Día de la Niñez.

La invitación es para la comunidad universitaria y el público en general, a fin de reunir la mayor cantidad de regalos posibles y hacer así, felices a más niñas y niños de Chihuahua el próximo 30 de abril.

El centro de acopio, se ubica en el edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho en el Campus I de la UACH y se estarán recibiendo donativos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta el día 29 de abril.