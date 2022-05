Última detención de masacre no está relacionada al caso: Adrián LeBarón

Luego de que el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval anunciará el viernes 20 de mayo que habían detenido a Rodrigo C.M. "El Chamuco", 31 responsable de haber participado en la masacre en contra de la familia LeBarón, el representante de los afectados aseguró que esa última detención no está vinculada con el caso.

"La FEMDO informa que no ha habido recientemente ninguna detención al respecto, por lo que pido a las autoridades nos den certeza como víctimas y se de información veridica al respecto" compartió el activista al anunciar el posible "error" que cometieron las autoridades federales.

Refiere que su acompañante jurídico de la CEAVE, le mandó un mensaje para informarle y desmintiendo el anuncio que dieron en la “mañanera", donde le confirmo que no era correcta la versión toda vez que "el chamuco" no participó en los hechos.

“Me informa la Fiscalía que la nota no es correcta, ya que dicha persona no participó en la masacre, por lo que no se tiene programada audiencia al respecto” fue parte de la información que recibió el activista.

Según la información que recibió, por el momento son 30 personas las que se encuentran detenidas, y habría al menos otras 8 personas que están siendo buscadas por las autoridades federales para su detención por su posible participación en los hechos.