Un amparo “balín” es el que obtuvo César D.J: Consejero Jurídico

El consejero jurídico de Gobierno del Estado de Chihuahua Jorge Alberto Espinoza Cortés aseguró que César Horacio D.J. podría pasar 50 años de prisión por los delitos que se le imputan, lejos de quedar libre. Además señaló que el estatus de extradición sigue su curso y nada tiene que ver el amparo que obtuvo su defensor Juan Carlos Mendoza Luján.

El consejero señaló que se trata de un amparo “balín” que se resolvió a su favor para que obtenga copias de la carpeta de investigación que se le sigue como parte de los expedientes de Operación Justicia para Chihuahua.

Jorge Alberto Espinoza dijo que ese amparo los tiene sin cuidado, ya que no tiene trascendencia alguna, ya que el abogado defensor Juan Carlos Mendoza Luján no tiene conocimiento del proceso de extradición que se le sigue al ex mandatario de Chihuahua.

Informó que ya se desecho el amparo que buscaba detener la extradición de César D.J. y ahora este nuevo embate del abogado y representante legal en Chihuahua del imputado son puras ocurrencias, con lo que busca generar desinformación entre la ciudadanía.

Aseguró que el proceso de extradición se va a autorizar para que sea traído a Chihuahua y enfrente la justicia, de ser así no debe recibir una sentencia menor a 50 años de prisión. Por lo que dijo que César D.J. está más cerca de pisar el penal de Aquiles Serdán.