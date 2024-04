Un despropósito de Morena tener a gente como Cruz Pérez Cuellar y Javier Corral: Domínguez

Alejandro Domínguez, candidato a diputado federal, calificó como un despropósito del partido Morena, tener a personajes como el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar o el exgobernador Javier Corral Jurado.

Lo anterior, luego de que este martes la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, realizara un cateo y aseguramiento en el domicilio del alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuellar.

En este sentido, el candidato de Fuerza y Corazón Por México, adelantó que seguramente el alcalde con licencia, implementará una estrategia de víctima y de persecución política electoral en su contra.

“Yo no sé si Morena va a defender o no va a defender a Pérez Cuellar, pero debemos recordar que la Fiscalía Anticorrupción es un organismo autónomo, fue electo por el Congreso del Estado y me parece un despropósito que quieran decir que esto es una intromisión del Gobierno del Estado”, subrayó.

El candidato del PAN, PRI y PRD, destacó que los señalamientos de que ha sido blanco el presidente municipal de Ciudad Juárez, han sido muy notorios y no es secreto, pues incluso, la asociación Plan Estratégico de Ciudad Juárez emitió un planteamiento sobre los cerca de 4 mil 500 millones de pesos que en esa frontera pudieron haber sido objeto de corrupción.

“Hay señalamientos de adquisiciones de bienes y servicios, con relación con actos de corrupción; hay quejas de policías en el sentido de que los ponen a cobrar cuotas las cuales se reparten en la cartera del hermano del presidente municipal”, comentó.

Por ese motivo, dijo que es importante que la Fiscalía Anticorrupción investigue el cúmulo de denuncias, justo como lo está haciendo, y será trabajo de todos los actores políticos, vigilar que se respete el debido proceso.