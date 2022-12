Una aberración jurídica la ampliación de dirigencia de Alito Moreno: Reyes Baeza

El exgobernador José Reyes Baeza, se manifestó preocupado y asombrado por la intención ampliar otros 90 días la gestión como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Revolucionario Institucional, de Alejandro Moreno.

Lo anterior, fue informado durante la celebración del Consejo Político Nacional del PRI, llevado a cabo este lunes 19 de diciembre, en donde se sometió a consideración del órgano colegiado del tricolor, una iniciativa estatutaria para ampliar hasta 90 días hábiles la dirigencia de la actual mesa directiva del CEN del PRI.

“Esto es totalmente una aberración jurídica que trasgrede no solamente las normas, los estatutos, los principios, sino que trasgrede la moral política que se había comprometido a través de diversas expresiones del presidente, a no trascender el límite de su periodo para el que fue electo”, subrayó el ex mandatario priista.

Baeza Terrazas, detalló que el periodo de Alejandro Moreno al frente del CEN, concluye de manera oficial el 18 de agosto del 2023, y el propio dirigente se comprometió en varias ocasiones a nos trascender esa fecha.

Destacó que fueron varios los sectores políticos incluidos los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, con los que se reunió Alejandro Moreno y a quienes dio su palabra de cumplir dicho acuerdo, sin embargo, ahora busca lo contrario.

“Fue electo por cuatro años, pero ahora vemos en el Consejo Político que se aprueba la ampliación para autorizar hasta 90 días hábiles de la dirigencia, lo que implica que no serían sólo esos cuatro o cinco meses, sino que se ampliaría el periodo hasta los primeros meses del 2024”, expuso.

El exmandatario, mencionó que el verdadero problema de esa aprobación, está en que la ley establece una restricción para hacer cambios de dirigencia cuando está iniciado un proceso electoral, y en este caso sería el proceso electoral federal.

Con esto Alejandro Moreno extendería su cargo por mucho más tiempo del aprobado, trascendiendo por mucho el límite del periodo de cuatro años para lo que fue electo el actual dirigente nacional del PRI.