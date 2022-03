Una beca de Municipio les cambió la vida a dos estudiantes chihuahuenses

Mauricio y Daniel Navarrete, son dos estudiantes de excelencia que su pasión por los números, los llevó a participar en olimpiadas de matemáticas, sin embargo, pagar los viajes a otros estados y fuera del país, era complicado para sus padres, hasta que Paulina Flores, madre de los jóvenes, conoció a Marco Bonilla que en el 2018 durante una visita a la Secundaria Técnica 72 cuando fue presidente interino.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Mis hijos estudian en la misma secundaria que estuvo Marco y en una ocasión fue a una graduación cuando fue alcalde interino, me acerqué con el y le platiqué las medallas que han ganado en las olimpiadas de matemáticas y en el despacho les entregó un reconocimiento”, expresó Paulina.

Desde esa visita al despacho de Presidencia Municipal, el Alcalde se convirtió en un amigo y apoyo para la familia, ya que Paulina le comentó que sus hijos no recibían apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública para asistir a las olimpiadas de matemáticas nacionales e internacionales y para su esposo y ella, era complicado costear los viajes, ya que competían en eventos diferentes.

Paulina, está muy agradecida con el Presidente Municipal y con la ahora gobernadora Maru Campos, por la sensibilidad y cercanía que han tenido con ella y con muchos ciudadano e incluso les entregó beca de excelencia a los dos, porque le demostraron todos las medallas que habían ganado en las diferentes competencias.

Mauricio de 18 años representó 6 años al estado y al país en 3 olimpiadas mundiales, ganó una de oro en argentina, bronce en Bulgaria y otro bronce en una competencia de geometría realizada en Irán, además de 10 medallas de oro nacionales. Daniel de 14 años, ha presentado dos veces a Chihuahua en competencias nacionales y tiene dos medallas de plata.

“El Alcalde es muy humano, mi esposo es empleado, yo trabajo dando curso pero no es algo fijo, nosotros no lo hubiéramos logrado solos de no haber sido por el apoyo del Municipio, gracias a Marco nos daban un seguimiento más rápido cuando solicitábamos apoyo para las competencias de mis hijos”, finalizo la madre de familia.