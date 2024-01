Una burla para defraudados por Aras que no se haya detenido a Armando Gutiérrez: diputada

María Antonieta Pérez Reyes, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, fijó su postura ante la resolución que hizo la jueza Hortencia García, en ordenar que 500 millones de pesos sean usados en reparar el fraude a miles de personas, por parte de la empresa Aras investments.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Quien ha acompañado a parte de los defraudados durante este trayecto, lamentó que a la fecha, no se haya otro de los principales objetivos, que es el dar con el paradero de Armando Gutiérrez Rosas.

Pese a que el haber logrado esa reparación del daño significa un avance en el tema, Pérez Reyes recalcó que esa cantidad resulta insuficiente, además de que el agravio continúa presente, toda vez que el CEO de Aras continúa en libertad.

“Yo lo que no entiendo es porque la FGE desde que yo denuncié este problema en tribuna, este gran fraude, le restó importancia y no tuvo ningún interés porque no lo mostró en detener a Armando Gutiérrez Rosas al principal defraudador de la empresa o pseudo empresa Aras”.

Lo anterior, lo comentó la legisladora al recordar que en reiteradas ocasiones, ha subido el tema a la tribuna del Congreso del Estado sin tener buena respuesta por parte de las autoridades; “nunca se vio con interés de buscarlo realmente para dar con los miles de millones de pesos que debe de tener en efectivo en cuentas fuera del país”.

Por ello, si bien celebra la reparación del daño ordenada por la jueza, no dejará de denunciar que la Fiscalía General del Estado continúa agraviando a los inversionistas, al no lograr la detención de Armando Gutiérrez.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Y es que recordó que el sujeto en mención continúa prófugo con cuentas bancarias fuera del país, producto del dinero de personas que cayeron en la red de defraudación de Aras.