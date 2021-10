Una de cada tres mujeres diagnosticadas con cáncer de mama muere; en Chihuahua sólo el 38% de las mujeres mayores de 40 años se realiza una mamografía y sólo el 20% de las jóvenes a partir de los 20 años se realiza una autoexploración mamaria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los resultados de la falta de pruebas de tamizaje son alarmantes, pues al año mueren 600 mil mujeres en el mundo. Ser mujer y cumplir años son dos factores que aumentan el riesgo a padecer cáncer de mama. A partir de los 40 el riesgo va creciendo, a los 50 la prevalencia es de 1 por cada 50 mujeres, pero a los 70 años el riesgo es de 1 por cada 8 mujeres, señaló el doctor César Aguilar Torres.

El ginecólogo y especialista en patología mamaria, César Aguilar Torres, explicó que la mamografía y la autoexploración son dos herramientas que ayudan a obtener un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz. “Es necesario que las mujeres lleguen con el médico cada año a pedir que les hagan una mamografía, así como lo hacen con el papanicolau”.

Comentó que un diagnóstico de cáncer se relaciona con muerte; para un varón su principal preocupación es el dolor que pudiera llegar a sentir, para una mujer es todo lo que la rodea sus hijos, pareja, padres, trabajo y al final ella, pues para la palabra muerte la relaciona con todos los eventos que pudieran ocurrir alrededor de sus seres queridos.

“De todos los cánceres es el que más alteraciones emocionales ocasiona”, asegura el médico, ya que es común que la relacionen con la palabra muerte y con una cirugía mutilante, sin embargo si la detección es temprana se puede hacer una cirugía conservadora, una lumpectomía, entre otros.

El seno está muy relacionado con la feminidad, se sienten agredidas, por lo que el aspecto psicológico juega un papel importante, ya que en estos tiempos hay mujeres que no se tratan aún sabiendo que hay algo mal en su seno y llegan en etapas muy tardías con el médico, incluso con tumores ya ulcerados.

CHIHUAHUA ES UN ESTADO CON ALTA PREVALENCIA

En el mundo se diagnostican poco más de 2 millones de cánceres de mama nuevos al año, la mortalidad es de un 30%, que representan 600 mil muertes por cáncer de mama anuales. En México se ubica en el 25%.

Si se hicieran diagnósticos tempranos la mortalidad sería entre 2 y un 8%.

En México se detectan 28 mil nuevos casos y mueren alrededor de 8 mil mujeres al año. El número de casos tanto de incidencia como mortalidad se incrementa en algunos estados, entre ellos Chihuahua.

El estado de Chihuahua junto con Nuevo León y Ciudad de México presentan una alta prevalencia de cáncer de mama, éste se relaciona con causas externas que modifican ciertos factores de riesgo como son obesidad, tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. Todos son factores modificables.

Explicó que una mujer postmenopáusica con sobrepeso u obesidad tiene mayor producción de estrógenos, lo que es un factor fisiológico para desarrollar un cáncer de mama.

Hay factores genéticos no modificables, ya que señaló que actualmente tienen pruebas genéticas que se aplican a mujeres con riesgo alto, con antecedentes familiares, cuyo resultado puede dar pauta para un manejo diferente, por ejemplo mamografía antes de los 40 años, exámenes clínicos más seguros, medicamentos como quimioprevención e incluso una salpingooforectomía, que es para retirar los ovarios ante el riesgo de sufrir un cáncer de ovario.

SIN ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD

El 90% de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares, se trata de casos nuevos, por ende la importancia de realizarse la autoexploración y la mamografía.

Destacó que muchas mujeres no lo hacen debido a que consideran que no tienen riesgo al no tener un familiar con cáncer, sin embargo reiteró que ser mujer y conforme pasan las décadas va incrementando el riesgo a padecer un cáncer de mama.

Las principales recomendaciones es hacer los estudios de tamizaje, el cual por excelencia es la mamografía, es decir, a partir de los 40 años la mujer debe hacerse una mamografía, si sale algo sospechosos se le hace un protocolo de estudios para valorar que eso que están reportando sospechoso pudiera ser un cáncer.

Si el diagnóstico es temprano el tratamiento pudiera ser una cirugía conservadora y existe una posibilidad alta que no tenga que recibir quimioterapia, sólo un tratamiento antihormonal. Si el diagnóstico se hace en etapas avanzadas la cirugía probablemente sea un poco más radical, probablemente quimioterapia, tratamiento antihormonal y hasta radiación.

Actualmente el miedo a un diagnóstico de cáncer hace que las mujeres lleguen de manera tardía a recibir tratamientos, debido a que se dejó avanzar la historia natural del cáncer.

El doctor César Aguilar mencionó que en ocasiones no toda la comunicación es correcta y con las nuevas tecnologías y redes sociales se presta a que las pacientes obtengan información errónea y no aceptan las terapias que el médico les ofrece, perdiendo tiempo que significa vida.

Destacó que una herramienta muy útil para el diagnóstico en etapa temprana es la autoexploración. Lo ideal es que a partir de los 20 años se realice cada mes, a fin de que conozcan su seno y si en algún momento dado detecta algo anormal acudan con el médico a fin de que se confirme que es normal.

“Es un método barato, no doloroso y sencillo”, dijo el especialista, quien informó que en Chihuahua se hizo un estudio donde los resultados arrojan que el 20% de las mujeres encuestadas no se autoexplora y el 38% se realiza una mamografía.

Durante dos años emprendieron este estudio en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, donde los resultados no son alentadores.

El médico señaló que la cultura de la autoexploración y la mamografía debe de permear en la población femenina, tal y como lo hizo la del papanicolaou para prevenir el cáncer de cérvix.

En la década de los 70 iniciaron las campañas para la prevención del cáncer de cérvix, el cual era la causa de mortalidad número uno, con los estudios bajó. Lo mismo deberá pasar con la mamografía.