¡Una dosis de ternura! Realizan el Halloween Pug Fest 2024 y perritos lucen sus mejores galas

Un gran ambiente de convivencia y festividad se vivió en el Parque de Los Tronquitos, en el periférico Ortiz Mena, donde se realizó la décima reunión de la Familia Pug Chihuahua, en el marco del Halloween Pug Fest 2024, en el que un total de 25 perros de esta representativa raza, acudieron con creativos disfraces, para obtener uno de los codiciados premios que iban desde croquetas, suéteres, entrenamiento especializado y otros.

Así lo informó uno de los organizadores, Jesús Salas, quien compartió que además de los 25 perros de la raza Pug, también acudieron canes de otras razas, que convivieron en la temática de disfraces inspirados en la festividad del 31 de octubre, cuando se celebra la Noche de Brujas, comúnmente llamado con el anglicismo de Halloween.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, fueron alrededor de 40 personas, quienes participaron del festival, que busca fortalecer los lazos de la Familia Pug Chihuahua, grupo organizador del evento, y que trabaja para el cuidado y procuración del bienestar animal, enfocado a perros de esta raza.

Entre los disfraces se pudieron ver desde perros disfrazados de Chucky, mariachi, princesas, león, vampiros, la casita de globos de la película Up; entre otras muchas referencias a personajes de historias de terror y de la cinematografía de este género.

“Es la décima reunión que hacemos, nos mueve el amor a la raza Pug, fundamos el grupo por La Familia Pug, por los pugsitos. Es una raza muy noble, los pugsitos son una raza muy cariñosa, los recomiendan mucho para los niños, porque son muy tranquilos, incluso, los consideran como terapéuticos, para niños de condiciones especiales”, compartió Jesús Salas, quien forma parte de La Familia Pug.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Jesús explicó que por ser una raza branqueo encefálica, los ejemplares tienen que tener cuidados de la alimentación, que no sufran sobrepeso, en el tema de la piel, limpiarles continuamente las arruguitas.

“El tema de la respiración, es de lo más crítico con ellos, además de los cuidados de la piel, porque tienen pelo corto. Hay que prevenir que surja alguna dermatitis, o algo así”, complementó.

Sobre el concurso de disfraces, los parámetros para elegir al ganador, es que el disfraz sea original, que sus dueños hayan invertido en creatividad, más que en dinero, y características del perrito, su actitud durante la pasarela. En ese sentido, Jesús Salas destacó que gracias a la generosidad de los patrocinadores de este año, todos los participantes se van a llevar un premio, que van desde costalitos de croquetas, peluches, suéteres, un pase para entrenamiento canino, entre otros obsequios.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Para finalizar, invitó a todas las personas que tengan perros de la raza Pug, que se unan a la página Familia Pug Chihuahua, en Facebook, “Esta página es dedicada 100% a la convivencia de los Pugs: no hay compra y venta, ni a la cruza, no está permitido eso, porque muchos ponen ‘busco novio’, pero nosotros no permitimos nada de eso”, finalizó para evitar que se puedan comercializar.