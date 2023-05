¡Únete al Servicio Militar! Sedena invita a formar parte de la 11/a compañía en Juárez

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Base Aérea Militar No. 13, invita a realizar el Servicio Nacional encuadrado en la 11/a compañía ubicada en Ciudad Juárez Chihuahua.

Dieron a conocer que a todos los jóvenes que deseen obtener su cartilla liberada en tresa meses en la 11/a. Compañía del Servicio Militar Nacional, que todo tipo de trámite administrativo que sea requisito para el cumplimiento del servicio, es totalmente gratuito y reiterando que ningún trámite se realiza por medio de redes sociales.

Entre los beneficios que tiene la realización del servicio, es la hoja de liberación al finalizar el adiestramiento, la credencial expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la entrega de una constancia por haber concluido el adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

De igual forma, el reconocimiento a los que obtengan los primeros lugares en aprovechamiento, una ayuda económica (percepción recreativa estudiantil), según dio a conocer personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los hombres interesados en ingresar, deberán cubrir con los requisitos: ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 (hasta los 29 años 11 meses de edad) y contar con su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Entre los documentos necesarios está: credencial del Instituto Nacional Electoral, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el acta de nacimiento certificada, la constancia de estudios, comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales y certificado médico (expedido por el escalón sanitario correspondiente, debiendo presentar previamente los estudios de laboratorio y de gabinete que se requieran).

El personal que cuenta con tatuajes podrá ser reclutado, siempre y cuando: no se encuentre en lugares visibles con el uso del uniforme (manos, brazos, cuello y cara), tenga una dimensión máxima de 10X10 cms.; las imágenes no sean ofensivas a la moral y/o hagan apología del delito; en caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10% de la superficie corporal.

Para mayores informes, se solicita acudir de lunes a viernes en un horario de 08:00 am a 15:30 pm a las Instalaciones de la Base Aérea Militar No.13 ubicada en la Avenida Juan Pablo II (a un costado del aeropuerto), Chihuahua o a través del 614 446 8411.