Unión ganadera podría ser multada por sobre aforo con Carín León

El subdirector de Gobernación de Municipio de Chihuahua, Daniel Olivas Mariñelarena, dio a conocer que los representantes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, podría ser multada hasta con 134 mil pesos por haber violado los acuerdos de los aforos permitidos el pasado 29 de octubre en el evento Expogan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Tras la presentación del cantante Carín León, los inspectores de Gobernación municipal, determinaron que en el lugar no se había restringido los accesos para que se desarrollará el evento y en cambio se superó el límite permitido, además de que no se incrementó la seguridad y otros detalles más que describieron en las actas.

Gossip Tiene gran poder de convocatoria musical Carín León

El sub director dijo que la sanción que corresponde a esta violación, podría rondar entre los 89 mil a los 134 mil pesos, lo cual tendrá que ser solventado por la Unión Ganadera, tras haber sido la responsable de haber tramitado los permisos necesarios para llevar a cabo el evento Expogan en la ciudad de Chihuahua.

Daniel Olivas, comentó que en el caso de las supuestas multas en contra del cantante Virlan García, por haber hecho apología al delito durante su presentación, no existió evidencia de estos hechos, por lo cual al momento no ha sido sancionado, ya que solo se contó con un audio que no puede establecer la temporalidad o lugar de esa canción.