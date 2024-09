UNTRAC son promotores de las carencias en el transporte público: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda pidió a la Unión Nacional de Transportistas para el Cambio (UNTRAC) que no intenten expandir su red de operación hasta que no cumplan con el mejoramiento del transporte en Ciudad Juárez, dado que se les tiene identificados como promotores del incumplimiento.

“Es un modelo cuya característica es la agresión al usuario, el incumplimiento y la necesidad de cobrar una tarifa de 12 pesos pero sin invertir en camiones seguros. Me parece que no funciona en Chihuahua”.

En días pasados, UNTRAC realizó una visita a la capital para anunciar el lanzamiento de una plataforma de transporte, por lo que invitó a dueños de taxis, camiones, camiones de volteo y rutas especiales a sumarse al proyecto.

Santiago de la Peña detalló que el sistema de transporte que promueve UNTRAC solo ha dejado dolores de cabeza a los usuarios de transporte en Ciudad Juárez, por lo que primero debe de cumplir con el transporte en Juárez.

“Es una organización que más ha agredido a la población juarense al permitir la afiliación de propietarios de camiones pirata”.

El funcionario señaló que desde hace más de un año se les invitó dejar de importar autobuses chatarra y cumplir con la adquisición de autobuses nuevos o al menos que cumplieran con el criterio año-modelo, el Gobierno del Estado pudiera ayudarles, sin embargo siguen importando autobuses escolares de años muy atrasados, algunos incluso desarmandose.

Dijo que en Chihuahua, los transportistas tiene un 98% en el cumplimiento de reemplazar las unidades año-modelo.

“Aquí el transporte público funciona bien, los concesionarios han cumplido con su compromiso tras aprobarse la actualización de la tarifa”.

El secretario general de Gobierno pidió a la organización que no quiera tomar la capital como botín político, para ir instalando esta cultura del incumplimiento de la ley en materia de transporte.

Les llamó a cumplir con la ley y dejar de seguir usando camiones fuera de norma, “Los tenemos identificados como los precursores y promotores de la cultura del incumplimiento. Las unidades no tienen placas, no cumplen con el año, no cuentan con aire acondicionado, no pagan licencia o refrendo”.

Dijo que hay que poner en el centro al usuario de transporte, “Si es solo grilla, les diría que se queden donde están y cumplan con las obligaciones que marca la ley”.