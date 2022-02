Urge atender rezago educativo como centro del desarrollo económico: Desec

La vocación y misión de la asociación civil Desec es alentar el desarrollo económico, y para eso la educación es el tema central, aseveró el presidente de la asociación, Sergio Mendoza Vidal.

Tras la propuesta hecha a nombre de los 18 organismos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial ante al Gobierno Estatal, para acelerar el regreso a clases presenciales, la organización que preside, Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, señaló que es urgente atender localmente el rezago de 2 años, ante la inexistencia de un plan nacional para subsanarlo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo no veo al Gobierno Federal ni a la Secretaría de Educación Pública preocupados por eso, ni siquiera hay un plan que hayan definido, yo no he visto publicado en ningún medio algo creíble, fundamentado o coherente. No hay rumbo, ni estrategia, ni dinero, ni planeación para la recuperación de la educación de las niñas y los niños. ¿Dónde está el presupuesto para eso”, reclamó.

Consideró que la intención del sector empresarial es apoyar a las autoridades estatales para que instruyan recuperar el sistema presencial, y no extender más todas las afectaciones que ha enfrentado la población estudiantil, principalmente la del nivel básico.

“Tienen dos años fuera de las aulas, y tal vez hayan desarrollado problemas de obesidad, psicológicos al estar sujetos a episodios de violencia familiar, algunos no tendrán desayuno si no van a la escuela, los que se quedan solos todo el día porque ambos padres van a trabajar, quienes no tienen internet para acceder a distancia, y quienes no aprendieron a leer, escribir, sumar y restar, que es esencial para su futuro”, alertó.

Sergio Mendoza destacó que el objetivo del sector empresarial es diseñar una metodología clara, para el regreso seguro a clases, a pesar de lo complicado que resulte lograr una postura unánime sobre si debe ocurrir o no: “en esta ocasión se tiene que pensar en las niñas y los niños, no en la economía, ni en la política”.

Lamentó la falta de atención del Gobierno Federal a este serio problema, que ha dañado seriamente el aprendizaje sobre todo del estudiantado en edad temprana.

“Sus mensajes son de otra índole: el Referendum, la Reforma Eléctrica, que si los neoliberales, puras tonterías. Pero lo que le interesa al padre de familia, independiente de su condición económica, o el grado de escuela, es que el niño recupere lo perdido”, observó.

La respuesta de “ya habrá tiempo para recuperarlo” no responde a las dudas de las familias sobre cómo lo van a hacer, cuándo, por medio de quién, ni qué días y horarios, dijo el presidente del Desec.

Comentó que es responsabilidad de las personas adultas preocuparse por ese futuro y “lo que nos debe mover para que regresen. De acuerdo a los especialistas la afectación psicológica y afectiva no se recupera, y eso, pienso, es desgarrador”.

Ante ello, organismos como Ficosec y Fechac que concentran fondos del empresariado, han apoyado la contingencia sanitaria desde el sector salud con insumos, y siguen en la mejor disposición para apoyar ahora en el aspecto educativo, afirmó.

“Sabemos que la CMIC ayudará a la reparación de las escuelas, Canacintra a la certificación de empresas, Index puede compartir los protocolos para el regreso seguro, que le han permitido a miles de chihuahuense poder regresar a trabajar, sin que haya habido brotes, aun con la concentración masiva de personas, lo que no pasa en las escuelas”, indicó.

Agregó que “no debemos de tenerle miedo al miedo, es la época que nos tocó vivir como humanos, y hemos manejado otras etapas. En otros países, e incluso en estados de la República, ya regresaron a clases y no hemos sabido que las escuelas sean un foco de contagios”.