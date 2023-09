Urge Casa del Migrante a que se establezca una migración segura y ordenada

Decisión de Ferromex ocurrió luego de que en menos de una semana, han ocurrido incidentes contra la integridad física y pérdida de la vida de personas que iban en el tren, como el colapso de tres personas migrantes menores de edad, quienes colapsaron del tren en el que se transportaban, y fue el personal de Ferrocarriles de México, quienes los transportaron a un hospital en la ciudad de Chihuahua.

La coordinadora de la Casa del Migrante San Agustín de la ciudad de Chihuahua, Linda Flores, urgió a que se establezca una migración segura y ordenada, para garantizar los derechos de las personas en movilidad, al emitir un comentario sobre la situación de cierre de frontera y suspensión de Ferromex, sobre la que dijo, no puede expresar si es buena o mala, sino comprender los motivos de la empresa sobre la decisión; y exhortó a los gobiernos que consideren a la migración como un problema humanitario y no un tema político.

“Me toca decir como responsable de una casa de migrantes, que Ferromex tiene todo el derecho de tomar las medidas como empresa, porque la migración debe ser ordenada y segura; ir en el tren no es seguro, ni ordenado. Esta decisión la toma Ferromex a partir de que en un lapso de menos de una semana, hay personas que han perdido la vida en el tren, en diferentes puntos, y pues que sean se han caído del tren, han perdido extremidades. Entonces, pues esta situación genera genera circunstancias muy muy complicadas”, afirmó la defensora de los derechos de las personas migrantes.

En ese sentido, comentó que en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, a la llegada del tren, hace tres semanas, colapsaron migrantes de menores, a quienes se les dio acompañamiento en el hospital, quienes estuvieron internados para atender su condición médica.

“La gente de Ferromex no cuentan ni con la capacitación, ni con la formación y no tienen por qué hacerlo. Esto es bien importante: no es obligación de Ferromex hacerlo. Los empleados por humanidad, llevaron a las familias al hospital, de donde nos llamaron a Casa San Agustín, para dar acompañamiento. Tuvimos hospedadas a estas familias, un grupo muy grande, más de una semana”, comentó.

En ese sentido, Linda Flores destacó que la empresa Ferromex está enfrentando muchos retos por la cantidad de gente migrante que está llegando; además de las condiciones en las viajan, con enfermedades y su salud deteriorada.

“La empresa está respondiendo a esta situación. Hablar de migrantes, es verlo de la manera más objetiva: hay que ver la otra parte, lo que está enfrentando también la empresa. El punto central sería buscar que la migración sea ordenada esto qué significa, esto significa que los migrantes van a tener que esperar para buscar un proceso de regularización y poder viajar en autobús, entonces obviamente van a tardar más tiempo”, explicó.

Lo anterior, implicaría que las personas migrantes permanezcan más tiempo en la frontera sur de México, para tramitar su ingreso al país, y transitarlo en autobús de pasajeros hasta la frontera norte, sin sufrir el viacrucis migrante. Sin embargo, esta opción es la menos practicada por las personas en movilidad.

“Creo que la decisión de Ferromex, se toma a raíz de esta situación en un momento desesperado. No me toca ni decir si está bien, no está mal; a mí me toca entender qué están respondiendo como empresa, a una situación y a nivel local, tienen todo mi reconocimiento, por estos gestos humanitarios que han tenido de llevar a las personas migrantes al hospital”, compartió.

Sobre los niños que cayeron del tren y fueron auxiliados por personal de Ferromex en esta ciudad de Chihuahua, compartió que se trata de tres personas menores de edad, que son una niña de 10, un niño de cinco, y un adolescente de 13 años. Los dos primeros se encontraban en malas condiciones físicas por la deshidratación y cayeron del tren, y el adolescente, presuntamente padece de una situación neurológica, quien también colapsó, quien permaneció alrededor de una semana hospitalizado.

Ante este panorama, Linda Flores, que la situación migratoria, no es culpa de Ferromex, ni de las iglesias o instituciones que apoyan a los migrantes; y retomó las palabras del Papa Francisco, quien señaló que migrar es un derecho de las personas que son víctimas de las democracias fallidas, y que la situación no es culpa ni de la iglesia, las empresas, instituciones o gobiernos locales; por lo que no habría que buscar culpables, sino trabajar el tema de la migración como una cuestión humanitaria y no política.

