Urge diputado Estrada a no permitir que Duarte lleve su proceso en libertad

Ante la solicitud de la defensa del exgobernador, César D., para un cambio de medida cautelar, el diputado de Morena Cuauhtémoc Estrada Sotelo, exhortó a la autoridad judicial ser firmes y realizar un proceso ejemplar ante el daño patrimonial que sufrió el estado de Chihuahua, pues se pretende permitir que el exmandatario lleve su proceso en libertad.

Recordó que los delitos por los que se le acusa al exgobernador y a otros vinculados a proceso, dañaron la vida de los chihuahuenses, ante el daño que se realizó a las finanzas públicas en futuras administraciones.

Hay un quebranto patrimonial de muchísimos millones de pesos, debe ser un proceso ejemplar y también debe haber una sanción ejemplar y la sanción también debe ser ejemplar, para dejar precedentes de que quien gobierne Chihuahua, debe conducirse con honestidad y sin corrupción

Sostuvo que el mensaje sería erróneo, al señalar el contraste que representaría que César D. estuviera libre, mientras el exfiscal Francisco González Arredondo, se encuentra detenido.

“No pueden ser flexibles con el ex gobernador, mal nos veríamos soltado al ex gobernador y que se vaya a su casa, y teniendo detenido al ex fiscal que armó las carpetas de investigación que llevaron a Duarte y a otras personas vinculadas a proceso”, indicó el legislador.

Adelantó que de permitir esta liberación, sería un hecho lamentable para el estado de Chihuahua, para la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.