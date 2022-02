Urge Francisco Salcido reingeniería de Rutas Alimentadoras

Francisco Salcido Lozoya, secretario general de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del estado de Chihuahua, urgió a que se realicen mesas de trabajo para analizar una reingeniería de la Ruta Troncal y Rutas Alimentadoras, considerando que con la implementación de la Ruta Troncal se desecharon 130 unidades de esta modalidad; además de que se aplique un método de pago por pasaje que sea único e integral.

“Consideramos que debe regresarse la Ruta Alimentadora a los transportistas, tanto de la CTM, como de la FESOIECH, y quienes se dedican al transporte urbano; y regresar al sistema integral, con una modificación y actualización de rutas, porque cuando surgió la CTC, se retiraron 130 camiones, porque supuestamente le hacían competencia a la Ruta Troncal, dejaron un servicio muy deficiente para los usuarios, que ahorita lo siguen sufriendo. No obstante que ya pasaron prácticamente siete u ocho años que inició su funcionamiento”, expresó.

Así mismo, se refirió a tomar en cuenta la complicada situación de los transportistas en temas de subsidios, considerando que quienes enfrentan el subsidio del 50% en caso de descuentos a estudiantes, grupos vulnerables como adultos mayores, personas indígenas, o con discapacidad, no es un costo para el estado, ni para los legisladores que promueven las leyes, sino para los transportistas.

En ese sentido, manifestó que se tiene que hacer una reingeniería de toda la ciudad para que las rutas vuelvan a pasar con más frecuencia, pero con más cercanía a las colonias. Regresar al pago único por tarjeta, también sería muy positivo, de manera que no se dé el intercambio monetario, sino que los usuarios compren sus pasajes en las máquinas o en el sistema de recaudo que exista, y que se haga el pago a los concesionarios, en un sistema integral, en el que se pudieran ofrecer diferentes esquemas para incentivar el uso del transporte público.

“Con la ocupancia del 10% a nivel estatal, contra un 30% a nivel nacional, estamos muy bajos. Tenemos que trabajar muy fuerte para que la gente use el transporte, porque la tarifa no va a resolver el problema. Sí ayuda, pero, es elevar el número de usuarios, y la tarifa y que se mejore el servicio”, indicó.

Subsidios

“Hay un número muy alto de falsificaciones de credenciales de estudiantes. El problema es que cualquier persona agarra una credencial y se haga pasar por estudiante, cuando no lo es; pero consiguen o hacen las credenciales. A nosotros no nos compete estarnos peleando con ellos, sería un pleito de todos los días. Además, habría que recordar que están subsidiados los discapacitados, los adultos mayores, los indígenas; es un número muy alto del subsidio del 50% que otorga el transportistas, porque el gobierno no aporta absolutamente ni un cinco”, aseveró.

En ese sentido, Salcido Lozoya expresó que son los transportistas quien está subsidiando el 50% del pasaje de los grupos vulnerables, porque son ingresos que no percibe.

“Un diputado dice ‘queremos que se subsidie el 50% a tales personas, pero no dice de dónde va a salir el recurso. Y el que termina subsidiando es el transportista”, externó.

El líder de los transportistas, manifestó que esa situación, sumada a la falsificación de tantas credenciales, pega muy duro en su ingreso; por lo que un sistema de recaudo único que incluya a la ruta troncal y a las rutas alimentadoras, sería de mucho beneficio, porque haría más eficiente el recaudo, y permitiría hacer mejores de más alto alcance, en beneficio de los usuarios.

Para finalizar, reiteró que se deben hacer las mesas de trabajo en las que se escuche a los transportistas y que se trabaje con el objetivo de mejorar, para que el beneficiario sea el usuario.