Urge GPPAN implementar definición migratoria ante llegada de migrantes que se espera en mayo

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional urgió de nueva cuenta al Gobierno Federal a implementar una definición migratoria clara y verdadera, pues alertaron que en mayo se espera el ingreso de otro número importante de migrantes ante los cambios que se dieron en las leyes estadounidenses.

De esa manera, señalaron que no se puede seguir sin una política migratoria en el país, pues refirieron que, con este tema, se pone en riesgo la salud y seguridad de los migrantes, razón por la cual exigieron al presidente, Andrés Manuel López, que deje de minimizar los reclamos de la ciudadanía, especialmente de los juarenses.

Subrayaron que el tema migrante, igualmente tiene varias aristas de alerta que son aún mayores que las ocurridas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, tales como la trata de personas y la posible incorporación de los migrantes a las filas del crimen organizado.

Respecto a esta última situación, expresaron no estar seguros de que ya esté sucediendo; sin embargo, reiteraron la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes de caer en manos de la delincuencia organizada al no ser reconocidos por las autoridades mexicanas ni tener identificaciones oficiales, además de no contar con ingresos que los ayude a sostenerse.

En ese sentido, reclamaron que, si el Gobierno Federal realmente quisiera ser un país de puertas abiertas, generaría todas las condiciones para que los migrantes pudieran trabajar, cosa que no lograron concluir, pues recordaron que quedó inconcluso el proceso para incorporarlos a un empleo formal que se planteaba al establecerlos dentro del SAT; “hay una doble moral”, expresaron.

Por otra parte, agregaron que los mismos comerciantes han manifestado su preocupación toda vez que los migrantes se quedan a dormir a las afueras de sus instalaciones ya que deambulan al no contar con un lugar en el cual resguardarse; asimismo, recordó que se han presentado otras situaciones de alarma como la riña entre los mismos migrantes y la quema de establecimientos abandonados.

Ante esto, replicaron el reclamo y el hartazgo que tienen los juarenses ante la nula atención de las autoridades federales en el tema, advirtiendo que la bomba ya explotó y que en cualquier momento se puede presentar otra tragedia igual o de mayor magnitud a la registrada el pasado 27 de marzo.

De esa manera, exigieron tanto al presidente Andrés Manuel; al canciller, Marcelo Ebrard; al secretario de Gobernación, Adán Augusto; y al delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera a que dejen las campañas electorales y se pongan a trabajar en las urgencias que presenta el país, específicamente esta entidad.