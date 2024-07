Urgen a Cabildo para que se destraben propuestas de Municipio Verde

La síndica de Chihuahua, Olivia Franco Barragán y la regidora Ishtar Ibarra Barragán, han presentado durante esta administración dos propuestas para normar la arborización y cobertura vegetal en nuevas construcciones (habitacionales, comerciales, e industriales) de la ciudad de Chihuahua, para fortalecer las prácticas medioambientalitas y proveer de una mejor calidad de vida a las y los chihuahuenses; sin embargo, la primera presentada por la Sindicatura en agosto de 2023, se encuentra trabada en Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Urbano.

La síndica de Chihuahua, Olivia Franco Barragán, solicitó a los regidores de las comisiones que se le convoque cuando celebren reuniones alusivas a esta propuesta para trabajar en coordinación, al tiempo que reiteró el respeto a los tiempos y programación de trabajo de ambas comisiones.

“La prioridad es arborizar el Municipio, dar prioridad a las plantas endémicas, aprovechemos para darle camino a esto, el calor nos hace recordar la importancia de la arborización. Lo he traído muy presente, sin embargo, he sido respetuosa de las agendas de las comisiones, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, para solicitar respetuosamente a los integrantes de ambas comisiones para ver este tema a la brevedad”, afirmó Olivia Franco Barragán.

La propuesta trata sobre la modificación a los reglamentos municipales en cuanto a Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático, Construcciones y Normas Técnicas, Servicios Públicos y el Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua.

En esta solicitud presentada ante el Cabildo de Chihuahua, presentada en el mes de agosto de 2023, contempla la creación del Programa Integral de Infraestructura Verde, como el instrumento rector que contiene líneas estratégicas a corto, mediano y largo plazo para la gestión del arbolado urbano y suburbano del Municipio de Chihuahua; además reactivar el Fondo de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático, que tiene la finalidad de generar recursos económicos para facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Reglamento.

En temas económicos, menciona contemplar un porcentaje destinado para proyectos de arbolado dentro del Presupuesto Participativo. Las áreas de donación destinadas para áreas verdes, deberán concentrarse en un solo terreno de al menos un 80% del porcentaje donado. Sobre las sanciones, especifica el cobro de hasta 50 UMAS y reposición hasta veinte tantos por derribar árboles sin autorización.

Establecer programas de educación en materia de arborización urbana por parte de la Dirección de Mantenimiento Urbano; e incrementar en un punto porcentual la superficie destinada en donación para áreas verdes.

Por su parte, la regidora Ishtar Ibarra Barraza, mencionó que en Chihuahua, la necesidad de una cobertura vegetal adecuada, es particularmente crítica debido a su clima seco y caliente, es imperativo que se normen las áreas urbanas y nuevas construcciones. La inclusión de especies nativas adaptadas al clima local, como el mezquite, la lechuguilla, el ocotillo y la gobernadora, puede ser una estrategia efectiva para garantizar una cobertura vegetal sostenible y resiliente.

Argumentó que es necesario regular con instrumentos legales lo respectivo a la cobertura vegetal en las nuevas construcciones, para contribuir a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de las comunidades en Chihuahua, con un desarrollo urbano y de beneficio para sus habitantes.

En su propuesta solicita la inclusión de artículos en el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Chihuahua que establezca requisitos obligatorios para las nuevas construcciones habitacionales, comerciales, e industriales.

El primero es cobertura vegetal obligatoria mínima del 20% en toda el área del terreno, en la que por lo menos, se plante un árbol por cada 20 metros cuadrados, con especies endémicas y de bajo consumo de agua. Los árboles y plantas deberán ser de la región, para las que se recomiendan palo verde, mimbre, fresno, encino de Chihuahua, u otras que sean apropiadas a las condiciones climáticas y ecológicas de la región.

Una vez plantados, se deberá diseñar un plan de mantenimiento para el adecuado desarrollo de las plantas y árboles, con estrategias de riego sostenible, podas regulares y protección contra enfermedades y plagas. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología deberá revisar mediante inspecciones durante la construcción y después, que se cumpla con la normativa, y en caso de encontrar incumplimiento, será la autoridad municipal quien sancione con multas económicas y vigile que restituya el área afectada.

Además, se otorgarán incentivos para los desarrolladores que realicen un esfuerzo mayor a los requisitos mínimos en la normativa de cobertura vegetal, como reducciones en pago del impuesto predial o beneficios en los trámites de construcción.