Urgen quimioterapias y medicinas para niños con cáncer

Las asociaciones Nariz Roja y fundación Fernandito Lazalde, Quiero Jugar A.C., se reunieron la tarde de este viernes en las instalaciones del sindicato de trabajadores de la UACH, para externar la solicitud de medicamentos para la quimioterapia de niños con cáncer en Chihuahua.

“La finalidad de esta rueda de prensa es sensibilizar y pedir el apoyo de colecta, así como contagiar a toda la sociedad e impactar a todo el estado, y ¿por qué no? Más allá de las fronteras de Chihuahua”, puntualizó la maestra de ceremonias.

Entre los invitados estuvo presente el director del hospital infantil, doctor Uriel Osvaldo Duarte Román y la directora de Nariz Roja, Nikte Galindo Quezada, quienes extendieron mensajes de solidaridad para que los participantes y demás interesados se sumen al trabajo por los niños con cáncer de Chihuahua, que suman alrededor de 77 casos.

Una de las participaciones que se llevó a cabo durante la rueda de prensa, fue la de la madre de familia Guadalupe Plasencia Cruz, mujer originaria de la sierra, quien compartió el testimonio de lo que ha vivido con su hija

“Estoy aquí para pedirles su apoyo, porque estamos batallando mucho por el medicamento, yo tengo tres años batallando con mija, gasto mucho de venir o ir con ella y en veces no tengo ni para el camión; ahora no hay medicamento y tiene un costo que no muchos podemos pagar, es por eso que pedimos su apoyo”.