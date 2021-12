Urgente que Conagua y CFE contabilicen pozos ilegales: Mata

El 60 por ciento de los pozos de agua están conectados de forma ilegal, por lo que es necesario hacer un censo para conocer quiénes pueden ser los beneficiarios de la tarifa 09, indicó el diputado federal Mario Mata Carrasco.

Dijo que en este momento se tiene una sobreexplotación de acuíferos y se debe proceder en conjunto con el gobierno federal a fin de realizar un levantamiento de un censo para conocer quiénes están dentro de la normatividad.

El diputado federal señaló que a ciencia cierta no se tiene el número de pozos en el estado, pero el 60 por ciento de éstos están operando en la ilegalidad, algunos porque no cuentan con concesión, otros porque la concesión ya no tiene efecto, pero siguen conectados a la CFE.

Señaló que es urgente que el gobierno federal actúe a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad para que se lleve a cabo un conteo y registro de los pozos de agua, para determinar cuáles cumplen con la regularización y pueden acceder a tarifas preferenciales.

Denunció que Conagua no ha podido atender a los productores, primero por la pandemia porque se cerraron las oficinas y luego porque Conagua Digital no ha funcionado de manera adecuada,

El legislador panista mencionó que este tema es una prioridad para Chihuahua, pues el acceso a la tarifa 09 ayuda a los productores, ya que sin ella cualquier cultivo es inviable, por ello en la nueva Ley del Agua que se tenga que expedir no vaya a perjudicar al sector agropecuario.

En el tema del ingeniero Andrés Valles comentó que esperan que en los primeros días del 2022 se dé la liberación del campesino, detenido tras el conflicto del agua en la presa La Boquilla.