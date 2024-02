¡Usa los cajeros de forma segura! DSPM da recomendaciones

Con el fin de evitar robos o fraudes en cajeros automáticos la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) da a la ciudadanía una serie de recomendaciones para usarlos de la forma más segura posible.

Con esto esperan poder eliminar o aminorar los robos de tarjetas de débito o crédito por parte de personas que ofrecen ayuda, especialmente a adultos mayores o personas menos familiarizadas con el funcionamiento de las máquinas.

Foto: DSPM

No confíes en cualquier persona que te ofrezca ayuda espontánea, menos aún si no la necesitas o no la pediste. No proporciones nunca ni tu tarjeta, ni tu NIP a extraños.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En medida de lo posible ve acompañado por un familiar o conocido, además intenta no ir de noche, en zonas solitarias o poco iluminadas. No muestres el efectivo y no camines con él a la vista.

Foto: DSPM

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lleva contigo tu teléfono celular para que en caso de emergencia puedas marcar al 911.

La DSPM busca garantizar la seguridad de los ciudadanos durante sus transacciones financieras y prevenir posibles incidentes relacionados con el uso de cajeros automáticos.