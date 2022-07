Vacunan en Hospital Militar a menores de 12 a 17 años con comorbilidades

Con buena afluencia se lleva a cabo la jornada de vacunación de refuerzo para menores de 12 a 17 años con comorbilidades así como primeras y segundas dosis para el mismo rango de edad sin factor de riesgo, en el Hospital Militar.

En este punto se ha reportado una buena participación de menores acompañados de sus padres en el operativo en que también se aplica primeras y segundas dosis de Pfizer para menores de 12 a 17 años sin comorbilidades que no hayan completado su esquema de vacunación.

La Secretaría del Bienestar informó que se llevará a cabo de está forma debido que mucha menores que no pudieron acudir en su turno en su momento, porque no tenían los 12 años cumplidos en ese momento y ahora no se pueden vacunar con el grupo de 5 a 11 porque ya exceden la edad.

Se recuerda que se estará aplicando la vacuna tanto a menores sin comorbilidades en el Hospital Militar Regional en este momento se atiende por apellido con inicial “Z” de las 12:00 pm a la 1:00 pm.

Asimismo, continúa la aplicación de dosis de refuerzo para los menores de la “W” a la “Z” de 12:00 a 13:00 horas.

Se recuerda a mamás, papás y tutores, que deben llevar impreso el registro en mivacuna.salud.gob.mx, comprobante de primera dosis (en caso de ya contar con la primera), y estar dentro del rango de 12 a 17 años sin excepciones.