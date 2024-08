Validan aspirantes a magistraturas del TEJA y fecha para entrevistas

Tras dos horas de debate, un receso en la reunión y una nueva revisión de documentos la cual terminó después de otro par de horas más, la Comisión Especial para la Selección de los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) definió a los aspirantes que cumplieron a cabalidad con los requisitos de la convocatoria, por lo que 43 personas pasarán a la fase de entrevistas.

Igualmente, definieron que el martes 6 y miércoles 7 de agosto de agosto se habrán de realizar las entrevistas a los participantes a partir de las 10:00 horas para poder evaluarlos y poder definir la calificación global en conjunto con su perfil, lo cual permitirá definir las ternas que se votarán más adelante ante el Pleno del Congreso del Estado.

En primera instancia, la Secretaría Técnica notificó respecto al número de aspirantes que se enlistaron del 17 al 30 de julio, periodo en el que estuvo vigente la convocatoria, siendo un total de 46 personas, 16 mujeres y 30 hombres.

De esa forma, los que lograron avanzar a la siguiente fase fueron Jesús Mauricio Delgado González, Fuad Georges Farah Valdez, Jorge Luis Chávez Domínguez, José Carlos Medina Armendáriz, Ulises Enrique Pacheco Rodríguez Jorge Francisco García Rodríguez, Edgar Enrique Carrillo Sáenz, Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, Víctor Hugo Luján Lara, Carmen Fabiola Palacios Chaparro, José Luis Reyes Portillo.

Asimismo, Jorge Rubén Tarango Mancinas, María De Los Ángeles Loya Domínguez, Eduardo Zacarías Gómez Bustamante, René Agustín Herrera Valenzuela, Edgar García Urueta, Nidia Aidin Orpinel Pizarro, Ana Gabriela Moreno Luna, Yamil Athié Gómez, Roberto Uriel Domínguez Castillo, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, Priscila Soto Jiménez, Luis Carlos Reyes Romero, Jorge Alfredo Águila Flores, Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias, Brenda Alejandra Acosta López, Sofía Adriana Hernández Holguín.

Eduardo Enrique Ocampo Hernández, Martín Fernando García Vázquez, Cruz Ponce Ocón, Ma. Dolores Juárez López, Rubén Aguilar Gil, Jesús Alberto Moctezuma González, Luis Alejandro Carrillo Zúñiga, Nohemí Gómez Gutiérrez, Héctor Humberto Chacón Varela, Liliana Alejandra Reyes Hernández, Lizbeth Alicia Vázquez Tena, Roberto Adrián Martínez Machuca, Aracely Fernández Gómez, Karla Ivette Gutiérrez Isla, Jesús Miguel Armendáriz Olivares y Vanessa Rubí Rubio Robles.

Dado que terminaron su registro posterior a las 15:00 horas del 30 de julio, fecha y hora límite para inscribirse, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, José Alfredo Tarín Pérez y Sara Beatriz Hernández Castillo fueron en un principio excluidos de este proceso, al igual que Jesús Alfredo Jacquez Flores por sobrepasar la edad emitida en la convocatoria.

Empero, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, sentenció la anomalía que se observó en el portal oficial de dicha convocatoria el día que concluyó la misma, pues al cierre del registro se observaban 31 participantes y una hora y media después; es decir a las 16:30 horas aproximadamente, aparecía un total de 46.

Ante esto, la Secretaría Técnica precisó que ese mismo día, se les hizo llegar a cada integrante de la Comisión Especial la notificación respecto a que, dado el número de inscripciones que se hicieron ese día y la verificación de no publicar datos personales que estén prohibidos, demoró el subir los datos al portal.

Francisco Sánchez, por su parte, tomando en cuenta varios aspectos tecnológicos, propuesto no dejar fuera a los dos participantes que iniciaron su registro previo a la hora límite, pero que la concluyeron posterior a las 15:00 horas.

Al dar muestra de lo que advirtieron respecto a que iban a ser minuciosos de este proceso, Estrada Sotelo exhibió que, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y los documentos entregados, únicamente dos personas son las que cumplen con todo a cabalidad, Jesús Mauricio Delgado González y José Carlos Medina Armendáriz.

Y es que precisó que los demás aspirantes no dieron cumplimiento con la constancia de la no inhabilitación en la que se requieren además la INE, la CURP y la constancia de no situación fiscal. Además, señaló que los demás participantes incumplieron con los demás documentos presentados.

Dentro de las anomalías encontradas en la documentación por parte de catorce aspirantes, expuso que incumplieron con el certificado del título profesional al no estar certificado o no haberlo presentado, no haber firmado la solicitud de registro, no haber agregado la constancia de no antecedentes penales, no haber firmado el documento de la protesta de decir verdad, o haber presentado cartas de no antecedentes penales vencidas.

“Me parece que al acogernos a un cumplimiento estricto de la convocatoria nos llevaría a que hay dos personas que cumplieron con todos los requisitos que establece la convocatoria”. Ante esto, la Secretaría Técnica justificó que los documentos se revisaron conforme a lo que se plantea en la Constitución, por lo que lo expuesto por el morenista son cuestiones “extras”.

Ante ese alegato, se determinó validar el registro de los participantes con folios 42 y 43. Igualmente, la revisión de los que cuentan con los folios 06, 16, 23, 24, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 para poder hacer la validación final de los que entregaron y cumplieron con todo conforme a la convocatoria.