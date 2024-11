Van 10 días sin homicidios registrados en Riberas de Sacramento y Punta Oriente: DSPM

En lo que va de la primera semana del mes de noviembre, Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal informó que van 10 días sin eventos de homicidios en las zonas con mayor incidencia de la ciudad.

Adicionalmente, comentó que uno de los resultados de la mesa que durante el mes de noviembre se ha enfocado en el recorrido de las células BOI en la zona oriente y al norte de la ciudad en Riberas de Sacramento, donde durante el año se concluyó que eran las zonas con mayor incidencia de la capital.

De esta forma, el Comisario dio a conocer que, en un periodo del 2 al 10 de noviembre, realizaron 6 detenciones en seguimiento por investigación de homicidio doloso, uno por robo a casa habitación con violencia y tres por robo a local comercial sin violencia.

Además, a nivel regional, en la primera semana de noviembre se registraron 103 detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado; 18 autos asegurados y 14 recuperados; 24 órdenes de aprehensión, 9 cateos, 28 vinculaciones a proceso y 7 sentencias.

En total de decomiso de drogas, el equivalente monetario es de 4 millones 873 mil pesos, lo cual refleja los resultados de los operativos que se llevan a cabo entre la Policía Municipal y las corporaciones como Sedena, la Agencia Estatal de Investigación, Guardia Nacional, Policía Estatal, entre otras.

Cabe resaltar que durante la semana se dio el aseguramiento de 4 armas cortas, 7 armas largas y un arma de utilería, a lo que indico que parece que el modus operandi de los grupos criminales cambiará al uso de las armas largas, debido a que en la última revisión se encontraron tres armas de este tipo en un cofre de motor.

No obstante, el Comisario Julio Salas garantizó que de acuerdo con el comportamiento que han identificado en los últimos meses, el uso de las armas cortas volverá para dentro de dos meses.

Esto debido a que, las estrategias de la violencia organizada evolucionan al punto en que, podría ser que actualmente no se encuentran las armas cortas, pero no significa que no se estén usando, sino que, tienen la teoría de que las desarman y las esconden dentro de la carrocería para que sea más difícil de detectar.