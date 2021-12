Van 706 denuncias en contra de Aras y 188 vs Fibra Millenium

Tras la revisión de por lo menos 10 bienes inmuebles de la empresa Aras Investment Business Group en la ciudad de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado logró asegurar poco más de un millón y medio de pesos, casquillos y documentos que fueron resguardados por parte de los elementos investigadores.

Así lo dio a conocer el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, quien destacó que durante el fin de semana se llevaron a cabo una serie de diligencias en varios bienes inmuebles de la empresa Aras, donde en uno de ellos lograron asegurar dinero y diversos documentos que fueron integrados a las investigaciones, así como casquillos cuyo calibre no fue precisado, ni el contexto en que fueron localizados.

El aseguramiento del efectivo se llevó a cabo en el corporativo Torre Azenzo, ubicado a un costado del periférico de la Juventud, a donde el pasado fin de semana acudieron los elementos de seguridad, en busca de elementos de prueba, como parte de las investigaciones que realizan.

“Se hicieron alrededor de diez cateos, en diez domicilios, se obtuvo documentación diversa, equipo informático, y se encontró una cantidad de poco más de un millón y medio, casquillos, y lo que nos interesa es el dinero, temas informáticos, que pediremos la autorización para proceder a la extracción”, comentó el fiscal Carlos Mario.

Dijo que entre los documentos y todo lo relacionado con equipo de informática están en solicitud de poder extraer la información de los equipos, lo cual requiere de la autorización de un juez, por lo que deberán esperar un tiempo para ver qué más evidencia pueden encontrar en los dispositivos.

Comentó que dentro de los recorridos que hicieron los elementos de la Fiscalía General del Estado en la Torre Azenzo se localizó una caja fuerte, al abrir la misma se localizó el efectivo, al igual que información diversa, la cual fue integrada a la carpeta de investigación del caso.

“Estaba en un piso, en una caja fuerte, nosotros haremos las investigaciones pertinentes, son cateos de investigación, para fortalecer las investigaciones, los domicilios los consideramos porque pudiera haber información que pudiera fortalecer las carpetas y efectivamente así fue, pero no son cateos en búsqueda de personas”, señaló.

El fiscal Carlos Mario Jiménez declaró que la corporación ha llevado a cabo el aseguramiento de por lo menos 78 bienes, mientras que las denuncias ya superan las 700 en contra de la empresa Aras en todo el estado de Chihuahua, las cuales fueron presentadas por el posible delito de fraude.

Carlos Mario Jiménez explicó que existe un descontento social en el tema, pero que la Fiscalía General busca cambiar la dinámica para poder atender a más personas, por lo cual buscarán incrementar el número de personal para que puedan atender a un mayor número de afectados durante el fin de semana.

Dijo que busca cambiar la dinámica quizá para el próximo fin de semana, para integrar personal de otras unidades, para dar un avance mayor al recibimiento de querellas, y para no estar reprogramando las mismas, ya que la cantidad de afectados ha sido mucha y en diferentes municipios.

“No queremos reprogramar por tanto tiempo y poder avanzar, es importante comentar que la investigación que se hace sirve para todas las querellas, aunque se querelle una persona dentro de diez días, la investigación que se hace es la investigación de su carpeta, que no piensen que se pone antes o después, no implica que no se esté trabajando”, señaló.