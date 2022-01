Van contra “chuecos” que no tengan permiso de importación

Los vehículos de procedencia extranjera que no cuenten con el permiso de importación o internación en el estado de Chihuahua serán decomisados por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, por no contar con los requisitos para poder circular de forma legal en la entidad.

Así lo explicó el director de la Policía Vial, César Komaba, quien detalló que la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua establece que los vehículos de procedencia extranjera deben contar con el documento oficial de importación expedido por la autoridad competente para poder circular por la entidad, de lo contrario podrían ser retenidos por no contar con los documentos adecuados para su circulación.

Refirió que el Artículo 35 de la citada legislación establece que pueden circular los vehículos de procedencia extranjera únicamente si cuentan con el permiso de explotación o internación temporal otorgado por las autoridades competentes, por lo cual sólo en este tipo de casos podrían circular dentro del estado, o de lo contrario podrían ser decomisados.

“Como autoridad competente se define a las instancias del Gobierno de la República, por lo que se llama a la población a no dejarse engañar por particulares que ofertan engomados, tarjetones o cartones que no son oficiales y no tienen validez ante la ley estatal”, comentó el director de la Policía Vial.

César Komoaba dijo que se emitió una posible regularización de vehículos de procedencia extranjera internados de manera ilegal, pero aún no se ha emitido el mecanismo para hacerlo, por lo cual siguen laborando con las leyes que se han establecido para la circulación de dichos vehículos.

“La ley vigente para el estado establece que para circular un vehículo de procedencia extranjera se debe contar con la documentación oficial correspondiente, que puede ser solicitada por un oficial de la Policía Vial, facultado por esta misma legislación, al no cumplir con lo establecido en la ley, la Policía Vial actuará al remitir al corralón los vehículos de procedencia extranjera que no cuenten con el permiso de importación o internación”, añadió.