Van más de 67 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en Chihuahua

La secretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) presentaron una actualización de los daños generados en el estado a causa de los incendios forestales, dieron a conocer que a la fecha, van más de 67 mil hectáreas afectadas por el fuego.

Humberto Molinar, en su calidad de director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que, están activando un programa de prevención, para evitar que los daños lleguen a las 92 mil hectáreas.

Te puede interesar: ¡Continuamos recibiendo insumos para la Sierra! Acude al centro de acopio en El Heraldo

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Acompañado de Heber Daniel Ortega, jefe operativo de la CEPC, Humberto Molinar comentó que la prioridad era el invitar a la población a prevenir los incendios forestales, para no sobre cargar de trabajo a las cuadrillas combatientes.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En este aspecto, destacó que la región que siempre se ha visto afectada año con año es el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a que ahí es donde tardan más en llegar las lluvias.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La invitación que hicieron a la ciudadanía fue para que cuide las áreas en donde están y pudieran generarse incendios, en el sentido de que no dejen fogatas encendidas, no tiren colillas de cigarro en la carretera, así como no dejar estos de vidrios en predios.

Cuauhtémoc Entrega brigadista voluntaria apoyos a los afectados por incendios forestales en Bocoyna

Destacaron que son más de 150 brigadas las que están repartidos principalmente en la zona serrana, a fin de combatir los incendios forestales en caso de que los reporten.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Hizo un llamado a la población para que reporten de manera inmediata este tipo de desastres naturales y así evitar que se propaguen.