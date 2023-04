¿Vas a comprar un terreno en Facebook? Alertan por fraudes en estas colonias

Desde hace ya años las redes sociales se han convertido en uno de los mejores sitios para hacer compra y venta de artículos o propiedades, más aún después de la pandemia del Covid-19, pero debes recordar siempre mantener las precauciones necesarias para no ser víctima de fraude.

¿Estás pensando en comprar un terreno en Marketplace de Facebook? Si bien puede ser una buena opción para encontrar un precio bajo, no bajes la guardia pues la Fiscalía de Distrito Zona Centro detectó una nueva modalidad fraudulenta cometida a través de la red social.

Lee también: Fraude del Soldado: Te contactan en redes sociales para comprar productos y después te amenazan

Este fraude se da en especial en las colonias Granjas Cerro Grande y Ranchería Juárez, haciendo de sus víctimas en especial a personas que cuentan con escasos recursos, pues les ofrecen lotes a muy bajos costos.

Según información de la FGE, el modus operandi de estos defraudadores, es cuando ofertan el lote y mandan fotografías del mismo a las personas interesadas en comprarlo, para después pedir que les depositen un pago de diez mil o hasta cuarenta mil pesos como anticipo.

Sigue estas recomendaciones / Foto: Cortesía de la FGE

Los delincuentes incluso se hacen pasar por notarios públicos para concretar “la venta”, y les entregan a las víctimas una hoja sellada con la leyenda “Cerro Grande”.

Finanzas ¿Usas correo electrónico? ¡Cuidado! Alertan por aplicación falsa que roba tus datos

Cuando el comprador, víctima del fraude, va al Registro Público para verificar la propiedad es cuando se da cuenta de que cayó en un engaño y pierde el dinero entregado a los supuestos vendedores.

Con el fin de que no haya más víctimas, las autoridades informan que ambas colonias NO pueden ser fraccionadas de manera particular. Lo anterior pues Granjas Cerro Grande es administrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ranchería Juárez corresponde a un ejido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si deseas comprar un terreno por el medio que sea recuerda siempre verificar la situación jurídica del lote, terreno o inmueble en venta y no realices pagos anticipados. Si sospechas que es un fraude puedes acudir a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicada en la Calle 25 y Canal.