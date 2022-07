¿Vas a sacar o depositar una suma considerable al banco? La Policía Municipal te puede escoltar

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, ofrece el servicio de Acompañamiento Bancario, un programa que fue creado con la intención de brindar resguardo policial y garantizar un trayecto seguro a quienes manejan efectivo para cuidar el patrimonio de los chihuahuenses; que para usarlo, solo basta realizar una llamada al 911 y solicitar el apoyo.

El servicio de acompañamiento es gratuito y se encuentra disponible durante todo el año, a fin de garantizar seguridad al usuario al momento de realizar traslados de dinero en efectivo, si no se tiene la posibilidad de contratar la escolta de compañías privadas.

Esta acción consiste en apoyar a los ciudadanos o empresas del sector privado, que realizan movimientos de altas sumas de dinero desde una entidad financiera a cualquier lugar de la ciudad o viceversa, ya sea que se trate de patrimonio familiar, depósitos o retiros de dinero para fines personales, hacer pago de nómina de pequeñas o grandes empresas, etcétera.

Además, con apoyo de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), la Dirección de Seguridad Pública Municipal monitorea el recorrido mediante cámaras que ofrecen mayor seguridad y confianza al usuario.

Para solicitar el apoyo solo basta realizar una llamada al número 911, previo a realizar el movimiento, y elementos de la Policía Municipal acudirán al lugar y resguardarán al interesado durante el recorrido, luego de explicarle el protocolo a seguir.

La finalidad de esta asistencia es utilizar los recursos con que cuenta la institución policial para brindar protección y resguardar los bienes pecuniarios de los ciudadanos, sin arriesgarlos ni arriesgar la propia integridad.

No obstante, si decides trasladarte por cuenta propia, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar contratiempos: No acudas solo a depositar o recoger cantidades fuertes de dinero, acude directamente al lugar donde lleves el efectivo, sin distracciones de terceros ni realices paradas, evita llamar la atención y no cuentes ni muestres el dinero frente a los demás, en caso de ser víctima de robo, marca de inmediato al 911 o utiliza el botón de pánico que se encuentra en la aplicación Marca el Cambio.