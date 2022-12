Venció plazo de investigación complementaria, no pueden pedir más tiempo: Abogado de César D.

El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor particular de César Horacio D.J., dio a conocer que el plazo para la investigación complementaría de la causa penal 3041/2019, venció el pasado 8 de diciembre, por lo cual el Juez de Control, debe notificar a las partes para seguir con la audiencia intermedia, y continuar con el proceso penal que siguen en contra del exgobernador.

El día de la vinculación a proceso se estableció un plazo de seis meses para lo que se llama la etapa de investigación complementaria que ese plazo era de seis meses y se cumplió el día de ayer, explica el abogado sobre los tiempos que lleva la causa penal que mantiene a César D., en prisión preventiva.

“No pueden solicitar más tiempo, decir que todavía necesitan más tiempo, quiere decir que no tiene nada y si no tienen nada, no van a encontrar, si lo que no encontraron en 6 años no lo van a poder encontrar en 15 años más, ni en seis meses, que sería el plazo máximo que les pudiera dar el juez. Evidentemente si lo hacen la defensa, apelaremos o recusaremos mejor dicho, recusaremos en caso de que el juez admita dicha ampliación” compartió el abogado.

César Horacio, se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 8 de julio de 2020, primero estuvo en Florida, posteriormente fue traslado a Chihuahua, donde actualmente sigue en prisión preventiva, es decir ha cumplido más de dos años en prisión preventiva, lo cual consideró algo que trasgrede los derechos humanos, ya que nadie puede permanecer en prisión preventiva más de dos años.

El ex Gobernador fue detenido en Miami, por una solicitud de extradición, esto luego de una investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado, por un presunto desvío de 96 millones de pesos, por lo cual derivó de la solicitud y fue entregado a las autoridades en Chihuahua para que fuera juzgado y sancionado por estos hechos, pero en cambio solo se ha dictado la prisión preventiva y no una sentencia por estos hechos.

Sobre el tiempo que ha pasado César Horacio, en prisión preventiva, dijo que ese tiempo podría valer para el caso de una sentencia, “para el caso de una sentencia el tiempo vale de para la prisión preventiva, no puede ser mayor de dos años y hoy es una violación enorme e incluso es un delito el que se mantenga, ahorita entre muchas cosas son una violación porque la prisión preventiva no puede, bajo ninguna circunstancia, superar los dos años”.

Comentó que el Juez debe acordar la nueva audiencia en contra del ex Gobernador, pero que esto puede ser entre dos a cuatro meses, sin embargo, esto se tiene que agendar y notificar a todas las partes involucradas, para presentarse ante un juez de control, que pueda dar continuidad con el proceso penal.

Explicó que el ex gobernador ya no puede estar en prisión por el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, pero que será la estrategia de la defensa las acciones que habrán de tomar próximamente.