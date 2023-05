Vergonzoso que se busque debilitar a las instituciones: José Narro

“Las instituciones son una obra humana y como tal pues pueden ajustarse, cambiar y mejorarse, pero no derrumbarse de un día a otro, México necesita proyecto, no es por un color por un partido, por un lema, por una persona, debe ser por un proyecto que venga a resolver muchos de los problemas fundamentales que tiene este gran país”, compartió el exfuncionario federal, José Narro Robles.

El académico, médico y político mexicano consideró que las instituciones son una obra humana y como tal se debe ser muy respetuoso de ellas, porque no se hicieron de la noche de la mañana, pero sí se pueden afectar, de un día para otro, por lo cual advirtió que es vergonzoso que se pretendan debilitarla de una forma “engañosa” y “tramposa”.

“Tenemos que entender el valor que tienen, la importancia del papel histórico que han jugado, me parece que a veces eso se pierde y que cuando hablamos de la corte, del Poder Judicial, uno tiene que ser muy cuidadoso, cuando uno habla de instituciones que le han dado fuerza a la democracia mexicana” apuntó.

Todo lo anterior, en el marco de las acciones que ha emprendido el Gobierno de la República, en diferentes circunstancias, como la pretensión de eliminar el Instituto Nacional Electoral (INE), elección popular para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la eliminación del Seguro Popular y una serie de medicaciones más que ha planteado el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistió que la sociedad debe cuidar a los partidos políticos, pero también instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ejemplificó otro de los pendientes como la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la cual consideró necesaria para la vida democrática del país, a través del acceso a la información.

“Es posible que se le quiera hacer a un lado, de una manera tramposa, no designando a quienes pueden cumplir la función y darle el quórum que se requiere, tenemos ya más de un mes y medio sin que esa institución pueda sesionar debidamente, tenemos el ejemplo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa importantísimo y se desapareció, podríamos hablar del Seguro Popular que por supuesto no era una instancia perfecta, pero sí perfectible se podría mejorar y también desapareció” abundó.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México ejemplificó que la universidad es un ejemplo de la solidez de las instituciones, que está por los 470 de vida en el país, heredera de la Real Universidad y que de momento sigue capacitando e impartiendo educación de calidad a miles de jóvenes.

“Las instituciones tienen que responder a la sociedad y al momento de esa sociedad, la sociedad evoluciona cambia, en una conferencia y recordaba que la mediana de la edad en promedio del mexicano en 1980 eran 16 años, hoy estamos cercanos a los 29 años, claro que es una sociedad diferente de ser una sociedad de adolescentes, de ser una sociedad de jóvenes a una de adultos jóvenes, entonces claro que hay necesidades, el mundo cambia, la tecnología la ciencia el conocimiento, entonces aquí y todo eso tiene que quedar recogido dentro del marco legal normativo y también dentro de las instituciones, las instituciones que se quedan haciendo lo mismo siempre están fuera de foco y no sirven, entonces tienen que cambiar, pero no las destruyamos, no hay que demoler” argumentó.

José Narro Robles habló sobre la desaparición del Seguro Popular, que posteriormente fue reemplazado por el Insabi, el cual hace un par de semanas desapareció y ahora quedará dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social para atender a cientos de miles de pacientes en todo el estado.

El también exsecretario de Salud dijo que haber realizado estos cambios fueron una “ocurrencia”, ya que se les ocurrió que el Seguro Popular estaba mal, lo cual no negó, pero que podría irse mejorando, pues incluso aseguró que en el 2003, él fue uno de los principales críticos del Seguro Popular, “yo critiqué, se cambió, se mejoró y se amplió, pero se va a modificando, ahora en 2018 y 19 tenía problemas, sí, sí tenía problemas, pero fortalezcamos”

Informó que en 2018 había poco más de 20 millones de personas que decían -según Coneval y el INEGI- tener falta de acceso a los servicios de salud, desaparece el Seguro Popular, se crea el Insabi y pasa de 20 millones a 35 millones 500 mil personas que dicen que no tienen acceso a los servicios, y ahora transferir al IMSS Bienestar “OPD”, en su opinión dijo que es un grave error.

A raíz de todos los ajustes que se han realizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pidió a la sociedad mexicana a optar en muy poco tiempo, por un proyecto verdadero para México, e invitó a que la gente salga a votar y que la gente piense muy bien, que la gente decida por el proyecto, México necesita proyecto.

“Es un gran país, somos uno de los primeros 20 países cuando hablamos de demografía de extensión territorial de turismo de economía, es un gran país por la historia, por su cultura, por todas sus las maravillas que tiene, por sus instituciones, por las personas, es un gran país, entonces cómo carambas no podemos eliminar la pobreza extrema, 11 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema, que quiere decir tienen hambre, no puede ser ese es un país que tiene que eliminar el analfabetismo, cómo creen ustedes que México tiene 4 millones y medio de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, que están excluidas” afirmó.

Refirió que cada año nacen cerca de 10 mil niñas y niños en madres niñas, ni siquiera adolescentes, que hay niños en situación de calle, “cómo creen, que tenemos carencias alimentarias, educativas, hay muchos temas que México tiene que decir ya estuvo, hasta aquí, pobreza y desigualdad, para mí, es el número uno, es una sociedad extraordinariamente desigual, unos tienen todo y de sobra, y otros no tienen nada”.