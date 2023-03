Vinculan a “El Martincillo” por masacre LeBarón, niegan acusación por terrorismo

Tras la captura de Martín M. “El Martincillo”, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, y daños, por los hechos violentos ocurridos en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.

Lo anterior, se dio luego de que el día 9 de marzo del año en curso, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cumplimentaron la orden de aprehensión en Chihuahua, en contra de Martín “M”, por su presunta participación en la masacre LeBarón.

En la audiencia, donde estuvo presente Adrián LeBarón, pidió que en la masacre de su mi hija, nietos y familia, también se reconozcan los delitos de terrorismo y feminicidio, pero aseguró que el nuevo el sistema no les da el derecho de pedir fincar estos señalamientos a pesar de ser víctima y parte del proceso.

“Duele la indolencia, lo que necesitamos es reconocer los problemas, es difícil verles el rostro y escuchar como los quemaron vivos. Por primera vez pedimos que se les vincule por los delitos de terrorismo y feminicidio, no los mataron por error, la mataron porque el trabajo de los cárteles, es crecer su poder apoderándose de nuestro miedo. Hoy un juez resolvió que las víctimas no podemos pedir que estudien la comisión de otros delitos” mencionó Adrián LeBarón.

Dijo que la intención de seguir el proceso, es para decirle a México que si buscan justicia es para que nadie, nunca más, vuelva a pasar por esto. “A mi hija no me la van a devolver, pero el día que la vea de nuevo y le rinda cuentas, le diré con un abrazo: lo que te pasó no tuvo sentido, pero no fue en vano”.

En el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la FEMDO, aportó los medios de prueba para que el Juez de Control otorgara dicha vinculación, ratificara la prisión preventiva oficiosa y fijara tres meses para la investigación complementaria, por lo cual el procesado quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 12, en Guanajuato.

Desde noviembre de 2019, la familia LeBarón, ha solicitado la captura de todos los involucrados en el homicidio de niñas y mujeres, quienes fueron atacadas por un grupo identificado como “La Línea”, cuando ellas circulaban del estado de Sonora al estado de Chihuahua.