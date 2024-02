Vinculan a proceso a nueve personas por oponerse a obra de guardería en Galeana

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste informó que ha obtenido un auto de vinculación a proceso, dictado por un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, en contra de nueve imputados por los delitos de daños y oposición a la ejecución de una obra pública.

Los imputados son Guillermo Irán P. A., Vanesa C. A., Enrique L. A., María Estela V. O., Aldo V. O., José María E. D., Carlos Oniel V. G., Óscar G. C., y Adrián C. C.

Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el 16 de noviembre de 2023, los imputados se habrían organizado para oponerse de manera material y presencial a la construcción de una guardería infantil en el poblado de Abdenago C. García, en el municipio de Galeana, causando daños a la obra.

El Juez de Control ha resuelto que los imputados enfrentarán un proceso penal por los hechos mencionados, imponiéndoles medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, a las víctimas y a terceros involucrados.

El Artículo 280 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece las penalidades para este tipo de delitos. Cuando el delito se comete por varias personas de común acuerdo, la pena puede variar desde tres meses hasta un año de prisión, dependiendo de la naturaleza de la oposición. En casos de violencia, la pena puede aumentar hasta dos años de prisión.

Se recuerda que, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.