Vintage Hits Sound rendirá tributo a “Toto” y “Journey” en Angels Bar

Para millones de personas, dos de las bandas icónicas del rock son Toto y Journey, y seguramente en Chihuahua capital hay una gran legión de fans que podrá disfrutar de sus canciones a través de un tributo por parte de la agrupación Vintage Hits Sound (VHS), el cual se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre a las 22:00 horas en Angels Bar.

VHS, originarios de Ciudad Juárez, son apasionados de la música en inglés de las décadas de los 70, 80 y 90, cuentan con un repertorio bastante extenso que incluye lo mejor del hard rock, classic rock, rock progresivo y alternativo, así como grandes éxitos del synth pop, retro disco y más.

Si deseas disfrutar estas fechas decembrinas al ritmo del rock, esta es una excelente oportunidad para hacerlo y qué mejor que con los temas de tus artistas favoritos: Toto y Journey, bandas que se dieron a conocer en la década de los 70 y que hoy en día continúan activas.

Toto

En los últimos años, Toto ha experimentado un resurgimiento en popularidad como pocas bandas en esta etapa de su carrera. Uno de sus logros más importantes es haber acumulado más de 3 mil 400 millones de reproducciones solo en Spotify, mientras que el total de sus obras recopiladas en todas las plataformas se aproxima a los 5 mil millones.

Entre sus grabaciones más escuchadas destaca “África”, con más de mil millones de reproducciones en Spotify, tema que fue recertificado por la RIAA como 8X Platino.

Journey

La banda de hard rock fue fundada en 1973 en San Francisco por Neal Schon y Gregg Rolie, antiguos músicos de Santana, quienes firmaron contrato con Columbia Records y lanzaron los tres primeros discos de la banda: Journey (1975), Look Into the Future (1976) y Next (1977), considerados algunas de sus grabaciones más importantes.

En 2011, Journey fue noticia al ganar el premio Event of the Year otorgado por la revista Classic Rock, gracias a su regreso al Top 10 del Reino Unido con el sencillo “Don’t Stop Believin’”, una de sus canciones más conocidas y popularizada al aparecer en varias series de televisión, como Los Soprano o la comedia musical Glee.

Según información de diversos portales de internet, la agrupación está actualmente conformada por: Jonathan Cain en teclado, guitarra rítmica, coros; Deen Castronovo en la batería y canto; Neal Schon, guitarrista y coros; Ross Valory, bajo, coros; y Arnel Pineda, voz principal.