Violaciones sexuales en el estado incrementaron 22.55% en tres años

La estadística por el delito de violación sexual en el estado de Chihuahua se ha mantenido en incremento desde hace tres años, es decir a partir de 2020 la cifra de víctimas por este delito aumentó por lo menos un 22.55% en la comparativa de 2022, que aún está a días de que cierre la cifra final del año.

En 2020 la Fiscalía General del Estado registró un total de mil 308 víctimas de violación sexual durante todo ese año, mientras que para 2021 la estadística anual llegó a mil 597 víctimas de este delito, teniendo un incremento de 22.09% en entre ambos años, al contabilizar 289 casos más en el trascurso de un año.

Para 2022, al cierre de noviembre, el registro supera las mil 603 víctimas de violación en la entidad, lo que representa 6 casos en la comparativa de años, un 0.37%, que podría variar ya que siguen recabando información en este mes en trascurso que aún no se encuentra contemplado en la estadística.

En los últimos tres años, es decir de 2020, 2021 y al cierre de 2022, la Fiscalía General del Estado reportó un total de 4 mil 508 víctimas de violación sexual, entre los que se encuentran menores de edad, mujeres, hombres y hasta adultas mayores que interpusieron una denuncia formal ante la autoridad correspondiente.

Al mes se tiene una cifra de más de 133 casos sólo por el delito de violación; en el caso de 2020 el promedio era de 109 casos al mes, lo que demuestra el incremento de eventos que se han suscitado en la entidad, según las cifras oficiales reunidas por las autoridades estatales.

A pesar de que existen más de mil 600 víctimas en el estado de este tipo de delito, la misma corporación cuenta con información de que más personas podrían haber sido víctima de ese delito, pero que por diferentes cuestiones no se han decidido a denunciar, por lo que no se ha podido indagar sobre esos hechos.

Los municipios que mayor índice de este tipo de delito mantienen son: Ciudad Juárez en primer lugar, seguido de Chihuahua capital, posteriormente Delicias con la tercera posición, Cuauhtémoc la cuarta posición y Parral ocupa la quinta posición con más víctimas por violación sexual.

Por otra parte, de acuerdo con la misma estadística, los municipios que tienen menor incidencia de este tipo son: Rosales con 12 casos en cuatro años, seguido de Madera y Santa Bárbara con 16 violaciones, le siguen Guerrero con 20 víctimas de este delito y el municipio de Urique con un total de 21 casos más.

En el Título Quinto sobre delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual del Código Penal del Estado, refiere dentro del Artículo 171 que a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años y de 600 a mil días multa. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

De igual forma, en el Artículo 172 advierte que se aplicarán de 10 a 30 de prisión a quien realice cópula con persona menor de 14 años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de 14 añoso persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho.

Asimismo a quien ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Si el delito fuere cometido previa administración de algún estupefaciente o psicotrópico a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento, la pena se aumentará en dos terceras partes.

Cifras de víctimas de violación registrado ante Fiscalía General del Estado

Año Víctimas de violación

2019: 1,329 \u0009

2020: 1308

2021: 1597

2022: 1,603