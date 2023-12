Violencia contra la mujer, a la baja en Chihuahua capital: Comisario Salas

El comisario Julio César Salas González, titular de la Dirección de Seguridad Pública del gobierno municipal, informó sobre los avances en disminución de delitos cometidos en la ciudad de Chihuahua, entre los que se destacan los delitos contra las mujeres, y de homicidios, como indicadores claves en los esfuerzos de las estrategias implementadas desde la Policía Municipal.

“En la Ciudad de México estuvimos en una mesa de trabajo en temas relacionados con violencia contra la mujer y feminicidio, que estuvo encabezada esa mesa por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con quien estuvimos viendo indicadores de los municipios; y en estos indicadores se hizo referencia a Chihuahua capital, donde tenemos una disminución favorable de cerca del 20%; es una muestra de que vamos en un camino óptimo, en el que nos faltan muchas cosas para hacer, estamos de acuerdo, pero el lunes de la semana pasada estuve ahí y estuve recibiendo, pues esta noticia es un indicador de Chihuahua capital”, afirmó Julio Salas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La reducción del 20% en delitos contra la mujer se obtuvo al cierre del mes de noviembre, comparado con la totalidad de los registros obtenidos durante el mismo mes del año anterior, es decir, noviembre de 2022.

Chihuahua Por primera vez, premiarán a un agente como Policía del Año en enero

“Vamos en buen camino con estrategias, también, en conjunto con las demás autoridades, que hay que destacar la colaboración con las fuerzas estatales y federales”, acotó el comisario Salas González.

En cuestión de homicidios, la tendencia que presenta la ciudad de Chihuahua también va a la baja, con un total de 14 eventos al corte del 19 de diciembre de 2023, en lo que se espera sea una cifra histórica, al término de este año 2023.

“Todavía no cerramos diciembre, obviamente tenemos que esperar para darle al indicador final, pero con temas de carpetas de investigación e información de la Dirección de Seguridad Pública, estamos haciendo primero el recuento de homicidios, que llevamos 13 eventos al martes 19 de diciembre, que comparado con el mes pasado, traíamos 14, tenemos una disminución. Si seguimos así, con una tendencia a la baja, -que quisiéramos que no hubiera-, con un evento diario, que es aproximadamente 30 eventos al mes.

En un comparativo de disminución de homicidios en el 2021, se registraron un total de 393 eventos; en el 2022, fueron 417 eventos de homicidio. En este 2023, –aunque el número exacto se dará el 31 de diciembre-, se estima una predicción de 387 homicidios.

De acuerdo a los datos presentados, Julio Salas explicó que en la comparativa de 2023 contra el 2021, significa una reducción del 2%; y al comparar 2023 contra el año pasado 2022 del -7%. El titular de Seguridad Pública Municipal afirmó que llegar a esta cifra, es un gran esfuerzo de todas las corporaciones, no nada más de la Policía Municipal.

Respecto a otros indicadores de comisión de delitos en la ciudad de Chihuahua, en un recuento de enero a noviembre, en una comparativa entre las ciudades de México, con más de un millón de habitantes, en el rubro de robo de vehículo, se tuvo un avance de dos lugares, respecto al mes anterior. En tema de robo a casa habitación también se avanzó cuatro lugares, en el que 100 es el de mayor delictividad, y cero, es donde menos delitos se cometen, y la ciudad de Chihuahua, bajó cuatro lugares al menos, al pasar del lugar 34 al lugar 30.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El comisario Salas destacó que estos avances permiten ver reflejado el trabajo de la Policía Municipal, y de todas las corporaciones, como en el tema de robo negocio con y sin violencia, también se bajó cuatro lugares, al pasar del lugar 91 al 87.

Yo creo no creo, estoy seguro de que los compañeros en algún momento es que es difícil el llegar como policía ser director es bien complicado, pero yo creo que en algún momento los compañeros están haciendo también ellos su chamba para que continúe un policía como director si me explico, los resultados están por ellos a que continúe en policía, entonces yo siento entonces que ese compromiso mucho de ellos y de nosotros, ¿verdad? Oye, y nada más así, pero bueno, no tener este tema, no sé si para concluir ayer al finalizar la reunión. Sí, ya dije nadie tiene que decir nada, ya le puse dando las bendiciones para para el cierre del año y felices fiestas

Internacionalización

El comisario Julio César Salas González compartió que acudió por una invitación a la ciudad de Aurora, Colorado, en Estados Unidos, donde tuvo el gusto de conocer al sheriff encargado de la Policía de Aurora, de quien se refirió como una persona ampliamente experimentada con cerca de 40 años de servicio.

Chihuahua ¿Quieres ser policía o bombero? Checa la convocatoria para ser parte de estas corporaciones

“Nos fuimos a patrullar Aurora, me enseñó las zonas más conflictivas de ellos. En el vínculo que estamos haciendo de policía a policía, y estuvimos intercambiando ideas, ellos van a poner cámaras como Plataforma Escudo Chihuahua, vinieron a ver este PECUU, y se quieren llevar el tema de la tecnología, porque van a implementar ellos PECUU, pero también van a tener otra estrategia y me la compartió: en Chihuahua tenemos detectores de placas en la ciudad para tomar a los vehículos; ellos van a tener como un detector de personas, con la fisonomía de las personas. Por ejemplo, cuando pasa un evento, un robo, se podrán detectar las características, como altura, complexiones, el color de piel, y esa información, se puede subir al sistema y que empiece a buscar más o menos la fisonomía de las personas, arrojará resultados de un rastro muy objetivo”, detalló el titular de la DSPM.

Por parte de Chihuahua, se compartió información sobre la tecnología de los drones, y el despliegue de vigilancia de la capital del estado, para lo cual, invitó al sheriff de la Policía de la ciudad de Aurora, Colorado, para que observe y se pueda llevar también buenas cosas de la Policía Municipal de Chihuahua.

“Empezamos a hablar con intercambio de habilidades, de docencia, para entablar una colaboración para capacitar a grupos especiales, y ver qué materias son factibles, para empezar el otro año para mandar a los policías o de ellos que vienen con nosotros”, explicó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Posteriormente, cuando se trasladaba de Aurora, Colorado a la ciudad de Chihuahua, sostuvo una reunión virtual de Zoom con el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla; en el que también se conectó por Zoom con el Consulado de Nueva York, con la Policía de Nueva York, a través de la gestión de David Gutiérrez, titular de Relaciones Internacionales de Presidencia Municipal de Chihuahua, quien se encarga del tema de enlazar a la ciudad.

“En el Zoom con Nueva York encargué tres temas: Inteligencia, para reforzar las habilidades, encaminado a que vamos a tener una generación de detectives el próximo año. En el mes de marzo arranca la profesionalización de investigadores, y quiero reforzar esa parte. En el segundo tema, los grupos especiales de reacción, donde puedan ayudarnos a manejar este nuestro robot, que es la Pantera. Ellos, en Nueva York, tienen infinidad, y tienen un grupo SWAT, que quiero que especialicen a los grupos de nosotros en esa tecnología. Y por último, el tema fundamental, que es la columna de toda la dirección, es el despliegue operativo, el de las patrullas que andan las 24 horas, que nos ayuden en tema de la supervisión, de la organización, de la administración policial. Entonces, en estos tres rubros estamos haciendo la solicitud de capacitación a la Policía de Nueva York”, finalizó.