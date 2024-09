Visión de Patricio Martínez y Reyes Baeza no es la de toda la militancia del PRI: Alex Domínguez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez explicó que si bien, existen algunos inconvenientes por parte de los ex gobernadores del PRI sobre algunas decisiones que se han tomado dentro del partido, es importante que no se lleve la problemática a lo local, y señaló que la visión de ellos no es el sentir de todo el priismo.

Lo anterior, luego de que los exgobernadores chihuahuenses Patricio Martínez y José Reyes Baeza, integraran una agrupación conformada por otros exmandatarios tricolor de otras entidades, para impugnar la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional de ese partido.

Domínguez señaló que alguna de las molestias es que precisamente él no se posicionó en contra de la reforma estatutaria del partido, ni de la reelección de Alejandro Moreno, sin embargo, expuso que, estar en contra de esas acciones internas, no es el sentir de todo el priismo, sino que el sentir de ellos como militantes y líderes del PRI.

“Al menos en lo local, siempre estuvieron informados los señores exgobernadores de las circunstancias la alianza, yo platiqué mucho con ellos de cómo es que íbamos construyendo la alianza”, explicó.

Recordó que en su momento, su posicionamiento como presidente del CDE del PRI, fue el de aceptar una alianza en todo o en nada, lo que posteriormente se les explicó a los ex gobernadores el motivo de la postura.

En este sentido, resaltó que hubo líderes tanto del PAN como del PRI, que se rehusaban a que la alianza fuera en todo, sin embargo, los liderazgos tomaron la decisión de ir juntos en todo y así fue como sacaron avante la elección en lo local.

“Hay que ser institucionales, hay que ser cuidadosos de la institución, que es lo que a mí me toca como presidente del CDE, y les digo a ellos, respeto su posición, respeto su planteamiento, pero sí planteo que no se divida a la militancia”, enfatizó.

El priista recalcó que existe un enfrentamiento de grupos del PRI a nivel nacional y reiteró que el partido en lo local, ha funcionado bien, por lo que es importante que no se lleve a lo local, los problemas nacionales.