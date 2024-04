Visita Daniela Álvarez municipios de la zona centro sur del estado

Daniela Álvarez candidata al Senado de la República por Fuerza y Corazón Por México recorrió este fin de semana varios municipios del centro y sur del estado.

Lo anterior dentro de sus actividades proselitistas y con el objetivo de pedir el voto a las familias chihuahuenses para este 2 de junio.

La candidata abanderada por los partidos PAN, PRI y PRD recorrió el sábado los municipios de Delicias donde realizó actos de campaña en seis cruceros en esa ciudad y pidió el voto de confianza a los delicienses.

Posteriormente, se trasladó al municipio Rosales para seguir recorriendo las calles y saludar a los ciudadanos y presentarles sus propuestas de campaña una vez llegando al Senado de la República.

“Para mí es muy importante que me conozcan en todos los municipios, que sepan quien es Daniela Álvarez que he hecho a lo largo de mi carrera política, no solo que me conozcan en una foto, necesito escuchar las necesidades de todos los municipios, para ser una representante real en el senado que defienda a Chihuahua”, mencionó.

Asimismo, este domingo, la candidata recorrió los municipios de Valle de Zaragoza y Satevó hasta donde llevó sus propuestas enfocadas a más apoyos para el campo, que ayuden a la producción de alimentos.

Se reunió con algunos productores a quienes les adelantó que tendrán una defensora de Chihuahua y las necesidades del campo desde el Senado de la República.