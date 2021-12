Visitan familiares a personas detenidas en la Peni Vieja

Una fila de más de dos cuadras de longitud se registra sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Santa Rita, formada por familiares y seres queridos de los internos en la Unidad de Bajo Riesgo, conocida anteriormente como la Penitenciaría Estatal, o ‘Peni Vieja’, para disfrutar por breves momentos de la cercanía esta navidad 2021.

La columna de personas se extiende sobre la avenida 20 de Noviembre, y gira hacia la calle 18, hasta la puerta de acceso, donde hay personas que tomaron su lugar desde las 3:00 y 4:00 horas, para ser los primeros en ingresar a las instalaciones de seguridad, este sábado 25 de diciembre.

La morosidad del acceso ha causado molestia entre las personas que se encuentran esperando en la fila, sobre todo de los más pequeños que acuden a visitar a sus familiares, y añoran poder abrazar y convivir con quienes se encuentran en el penal.

Tal es el caso de la pequeña Giselle, de 10 años de edad, quien no dudó en expresar su descontento por la negativa de los guardias de seguridad de entrar con un delicioso dulce de bombones y manzanas, que fue preparado con amor para su tío, a quien la larga espera solo ha incrementado las ganas de verlo.

“No me gusta que los policías no dejen entrar los postres, porque es lo más rico de la comida. Es que a mi tío que está aquí, le gusta mucho el dulce de bombón. No sé por qué, no nos informan”, manifestó.

El resto de las personas, adultos y niños, también externaron su disgusto por la lentitud en que están ingresando, ya que se formaron desde las 3:00 de la mañana, y la entrada inicia a las 8:00, con casi dos horas de retraso para poder ver a sus familiares.