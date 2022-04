En completo silencio transcurrió la primera parte de la marcha realizada en el centro de la ciudad la noche del 24 de abril, con ánimos solemnes entonaron los lemas del movimiento frente a Palacio de Gobierno, por el caso de Debanhi Escobar en Nuevo León.

Te puede interesar: A las autoridades no les interesa nuestra seguridad: colectivos

El colectivo partió, con pancartas y veladoras, de la Plaza del Ángel organizadas desde madres con hijos hasta hombres que iban como aliados, dieron la vuelta a la Plaza Hidalgo pasando frente Rectoría de la UACh y el Palacio de Gobierno para volver a concentrarse en el lugar inicial.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





Aquí, las cerca de 3 mil mujeres, gritaron los nombres de mujeres víctimas de feminicidios o desaparición, entre las que se escucharon: Debanhi, Marisela, Íngrid, Victoria, entre decenas de nombres.









"Vivas se las llevaron, vivas las queremos", "No fue un accidente, Nos están matando", "La policía no me cuida me cuidan mis amigas" fueron unas de las frases que gritaron, además de entonar "Canción sin miedo".





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





"Esta es la prueba de que estamos hartas de que nos están matando" comentaron las integrantes de Revolución Atenea, quienes organizaron la movilización, "Hoy las morras estamos para las morras... El culpable siempre es el feminicida", exigieron a las autoridades trabajen de manera correcta para que se resuelvan los casos.

Afirmaron también que culpabilizar a las amigas de Debanhi Escobar era evidencia de la sociedad tan misógina en la que vivimos.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





Por su parte, Norma Ledesma de Justicia para nuestras hijas "hace 20 años me paraba aquí exigiendo la localización de mi hija Paloma" afirmando que las autoridades no la buscaron de la manera correcta, "La justicia no ha llegado" afirmó poniendo como ejemplo en caso de Debanhi.





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





"Hay un permiso invisible, si tu matas o violas a una mujer no pasa nada" afirmó otra de las integrantes de las colectivas, asegurando que era responsabilidad del estado asegurar la seguridad de todas, agregando que "me avergüenza este país machista y feminicida".





Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua





Estuvieron presentes también Universitarias en Resistencia, quienes invitaron a acudir mañana a la marcha fuera de Transito a las 9:00 hrs, por casos de denuncias de violación contra agentes de vialidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con cuidado terminaron por dejar las veladoras sobre las escaleras del Ángel, juntando una importante cantidad de las mismas.