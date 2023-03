Vive el país una distorsión en la política: Partido Popular Socialista

Jesús Carlos Hernández, secretario General del Partido Popular Socialista lamentó que en el país se viva en una distorsión política, la cual va dirigida a los sentimientos en lugar de la razón, situación que puede desencadenar problemas de gran magnitud en un futuro no muy lejano.

Y es que recordó que el nazi fascismo consistía en eso y propició el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que insistió en la importancia de educar políticamente a la sociedad y aprovechar la gran riqueza que tiene el país.

Detalló que actualmente la política está mal direccionada al grado que quienes la practican ven en ella un negocio en lugar de una profesión de entrega, por lo que recalcó la urgencia de luchar por un nuevo humanismo y reivindicar los valores del ser humano en lugar de apostarle a los instintos bajos.

En ese sentido, subrayó que la política es la ciencia de la organización para lograr los objetivos sociales nacionales que sean en beneficio del pueblo, mientras que las demás prácticas que se tienen en la actualidad, son politiquerías.

Recordó que este partido se fundó en 1948 por una decisión del Congreso Nacional de la Congregación de Trabajadores de México, haciendo de este el único partido nacido de la clase obrera del país.

Desde entonces, creyeron que se debe establecer el socialismo en el país, por lo que consideran que, para que haya un verdadero cambio, son los trabajadores los que deben asumir la dirección del Estado mexicano.

Sin embargo, previo a que se firmara el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las condiciones del país vecino fue que no existiera ningún partido que propicie la idea socialista, motivo por el cual les fue retirado el registro del 1997.

Recordó que sus ejes principales, en base a los que continúan trabajando aún sin tener registro son la independencia y soberanía de la nación, la elevación del nivel d vida del pueblo y la ampliación del régimen democrático.

Es así como una de las principales causas que promueven entre los mexicanos es la orientación respecto a los problemas nacionales que se tienen actualmente en la nación, especialmente, la necesidad de que todo trabajador esté afiliado a un sindicato, pues subrayó que “el peor sindicato es el que no existe”, motivo por el cual toda persona que labora debe ser respaldado a través de esa figura.

Lamentó que en el país únicamente el 15 por ciento de los trabajadores formen parte de un sindicato, pues el otro 85 por ciento está totalmente desprotegido; “si no hay organización obrera y de la sociedad de abajo, todo lo bueno que pueda avanzar se desmorona”, puntualizó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

A favor de eliminación de altos sueldos en el INE

Respecto a la controversia que se vive en el país en relación a la reforma Electoral, Carlos Hernández refirió que están totalmente a favor de que se elimine la “burocracia dorada”, que es básicamente en lo que consiste dicha modificación a la ley, pues refirió inconcebible el que los mandos del Instituto Nacional Electoral mantengan altos salarios.

Agregó que no es justo que el país mantenga a esas personas mientras que tienen 60 millones de mexicanos que ganan menos del salario mínimo.

Es así como detalló que además de la reducción del salario, la reforma no modifica nada más, por lo que ni siquiera se le debería llamar así. Por el contrario, comentó que un cambio democrático sería si se contemplara una verdadera participación por parte de la ciudadanía para la toma de decisiones, “que no haya ninguna ley que no lleve el consenso de los mexicanos”.

De esa manera, es que le apuestan a un sistema democrático como el que se tiene en Europa en donde puedan existir cuantos partidos se deseen, pero al final de cuentas el voto del pueblo es el que los sostendrá.

Pluralidad inexistente

Pese a que en la actualidad se habla mucho de la igualdad de género, Jesús Carlos aseveró que en el país no se vive una verdadera pluralidad, además de que no hay tolerancia, motivo por el cual buscan promover la educación de las mujeres en lugar de forzarla con términos que pueden tomar otro rumbo.

Explicó que, a este paso, más adelante el “tercer sexo” exigirá los mismos derechos escudándose precisamente en la igualdad de género, por lo que ellos le apuestan más a priorizar el conocimiento y el compromiso que tenga cada aspirante a un cargo público por encima de su sexo.

En ese tenor, dijo que es absurdo que se pretenda imponer de cierta manera a Claudia Sheinbaum como presidente de la República únicamente porque “es tiempo de mujeres”. Recalcó que si va a llegar a ese puesto debe ser por su conocimiento y el compromiso por una vía de progreso y ampliación democrática; “tiene que ser por su amor por la lucha política”.