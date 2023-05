Vive en este día una aventura ¡Sin límite! Aprendiendo, creando y usando tu gran imaginación

En esta edición te presentamos los deportes extremos que hacen que la adrenalina suba al máximo; conoce cuáles son los requisitos para practicarlos y las medidas de seguridad para hacer de esta experiencia algo único; entérate de las curiosidades del mundo animal y en qué se caracterizan los parques temáticos.

En cuanto a ciencia y tecnología, conoce cuáles son los “enemigos” del celular y dónde puedes depositarlo cuando ya no funcionan; resuelve acertijos mentales y entérate de los beneficios de lanzarse de la tirolesa.





Deportes extremos, por cielo, mar y tierra

Foto: Pexels

Dicen quienes los practican que es una experiencia única, los deportes extremos contienen alto grado de riesgo para las personas que los hacen, y por ello, estas actividades exigen una demanda mental y física muy importante.

Además, implican una gran destreza y al ser practicados en su mayoría al aire libre o en contacto con la naturaleza, su demanda aumenta en verano; para evitar accidentes es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones y contar con el entrenamiento, preparación, planificaciones y conocimientos necesarios; se recomienda hacerlos siempre en compañía de un experto y acorde a las capacidades de cada deportista.

En caso de sufrir algún daño, es fundamental tener instrucciones básicas de primeros auxilios y si cuentas con señal de celular, llamar para recibir asistencia médica; si bien son apasionantes es crucial practicarlos con seguridad lo que incluye ser capaz de actuar frente a las adversidades que puedan suceder.





Se caracterizan por:





-Provocar sensación de riesgo y adrenalina

-Disfrutar de la aventura

-Producir retos constantes

-Ayudar a disminuir el estrés

-Practicarlos sólo si cuenta con buen estado físico





Algunos ejemplos:





Parkour

El objetivo es moverse de un punto a otro realizando acrobacias y saltos en los edificios; la base es la capacidad motriz de quien lo practica.

Motocross

El deportista realiza circuitos con saltos en cualquier espacio; esta actividad es una forma de competición de motocicletas en todo terreno celebrada en circuitos cerrados.

Rapel

Implica subir y bajar paredes muy altas y con un ángulo muy recto. Se puede practicar tanto en zonas cálidas como en frías, incluso donde se observa nieve o hielo.

Rafting

Consiste en desafiar las corrientes de los ríos al atravesar por sus rápidos en una balsa con remos; se utiliza un bote inflable, kayak o canoa.

Excursionismo

Son caminatas en terrenos naturales riesgosos y además se pauta un determinado camino que debe ser recorrido en un tiempo establecido y cumpliendo ciertas reglas.





Parques temáticos; ¿qué son?





Durante los años 50 del siglo pasado, surgieron una serie de cambios culturales y de tradiciones y en esto se incluye la forma de entretenerse, fue entonces cuando surgen en las grandes ciudades, los parques de diversiones y ferias que luego dieron paso a los temáticos, siendo el primero, Dinseylandia que fue inaugurada en 1955 y en la actualidad ya se encuentran diferentes partes de mundo, se consideran de los lugares más visitados por niños y adultos.

Se define como parque temático a un conjunto de espacios con determinado número de atracciones, por lo general se dividen en áreas inmersivas con diferentes propuestas que van desde el medio ambiente hasta la simulación de obras cinematográficas como películas, libros o series.

¿A quién no le gustaría ir a un parque temático y divertirse al máximo? Para que la aventura sea un éxito existen algunas recomendaciones que al seguirlas hacen de esta experiencia algo único.





¿Qué llevar en la mochila?





1 Botella de agua y algo de comida como barritas energéticas

2 Protección solar y una gorra

3 Chaqueta

4 Cambio de ropa ligera

5 Pañuelos de papel y toallitas húmedas

6 Batería para el celular (externa)





Entre los mejores del mundo





Existen muchos parques pero unos son más grandes que otros y se distinguen por el número de atracciones que ofrecen; lo cierto que casi nadie dudaría de pasar un día, dos o tres en:

Dineylandia (California, Florida, Japón, China y París)

Luna Park (Estados Unidos)

Europa Park (Alemania)

Ferrari Land (España)

Legoland (Dinamarca)

Wizarding World of Harry Potter (Estados Unidos)





Prohibido





Las reglas son diferentes según el lugar, pero la mayoría coinciden en que no se debe correr dentro del espacio ni tampoco utilizar patinetas o patines; tampoco está permitido inflar globos ya que si en el área tiene animales, los desechos pueden llegar hasta ellos y causarles daño.

Está prohibido llevar ropa con leyendas ofensivas así como entrar con instrumentos musicales u objetos de defensa personal y lo que es obvio, las pelas no se admiten por ningún motivo.





Tirolesas, ¡lánzate!

Foto: Metroanime

Las tirolesas son un tema que da mucho de qué hablar, originalmente eran utilizadas en operaciones militares ya que este sistema de cables y poleas permitían a los soldados desplazarse con mayor rapidez; entran en el rango de deporte extremo y por lo general se encuentran rodeadas de paisajes increíbles que hacen que la aventura se viva al máximo.

Para quienes se van a lanzar por primera vez, las preguntas son muchas, entre ellas ¿qué tan seguro es y cómo funciona?; lo primero que debes saber que se han sido adaptadas como una actividad para el turismo de aventura: Un circuito de tirolesas consiste en cables suspendidos a distintas alturas; a estos se les engancha una polea para trasladar y sujetar a los pasajeros mediante arneses. La adrenalina depende de su longitud y altura.





Las más largas de México están en:





Acapulco

Xtasea se considera la más larga del mundo y desciende sobre el mar. Tiene un recorrido de mil 800 metros y alcanza una velocidad de 120 km/h.





Chihuahua

Ubicadas en el Parque de Aventura de Barrancas del Cobre, la integran cinco kilómetros de recorrido con altura de alrededor de 480 metros que puede alcanzar velocidad de hasta 110 km/h. En el lugar también se puede disfrutar de puentes colgantes, práctica de rapel y escalada.





Quintana Roo

Son visitadas por nacionales y extranjeros, en la Riviera Maya se encuentra el parque Xplor; la tirolesa en este lugar ofrece un recorrido que abarca los 3.5 km a lo largo de la selva y puede alcanzar una velocidad de 30 km/h.





Hidalgo

En el bioparque ubicado en el municipio de Huichapan se ubica el Parque Ecoturístico Los Arcos donde está la tirolesa que logra que te desplaces por en medio de uno de los catorce arcos a una velocidad de casi 30 km/h a una altura de 34 metros.





Beneficios:

Aumenta la adrenalina

Permite admirar el paisaje

Mejora las emociones

Sales de la rutina





Protege tu celular

Foto: Pexels

Los dispositivos electrónicos y en especial el celular, tiene un tiempo de vida útil, existen errores que cometen las personas que, sin saberlo, van dañando el equipo poco a poco, lo que obliga a cambiarlo antes de lo previsto, o bien, a gastar dinero en reparaciones.

El deterioro prematuro depende del cuidado que se da al aparato; hay que recordar que no es juguete, los golpes, el agua, el calor y el uso sin descanso lo perjudican mucho más de lo que te imaginas.

Una de las principales causas de daño son las caídas, para una protección total, la mejor opción es utilizar funda que cubra las esquinas, los bordes y la parte posterior del teléfono inteligente. Esto lo protegerá de rayones y absorberá el impacto en esta áreas en caso de que “se te resbale de las manos”.





“Aguas”





-Dejar la funda cuando la cargas: el calor producido durante la carga se queda encerrado y llega a dañar los circuitos internos.

-Cargarlo toda la noche: los nuevos dispositivos cortan la carga cuando la batería está al 100%, pero si el tuyo no pertenece a este grupo, entonces puede sobrecalentarse.

-Usar cargadores genéricos: estos accesorios no suministran la cantidad exacta de carga, lo que provoca daños en la batería.

-Dejar que se descargue completamente: Se recomienda no dejar la batería con menos del 20% de carga.

-No apagarlo nunca: hacer que trabaje todo el día acelera su deterioro. De vez en cuando necesita reiniciarse para limpiar su memoria.

-En caso de que caiga al agua no lo enciendas para ver si se daño, tampoco pulses las teclas, espera un tiempo para observar cuál es su estado.





¡A reciclar!





En caso de que el celular ya no funcione, la mejor forma de asegurar el correcto reciclaje es llevarlos a un punto especial para el desecho de dispositivos electrónicos. Si no tienes acceso a esto, otra opción es acudir a una tienda de telefonía, es usual que este tipo de comercios cuenten con contenedores especiales para el reciclaje de móviles.









Acertijos mentales





Son adivinanzas o enigmas a resolver que ayudan a ejercitar la memoria porque obligan a pensar, recordar detalles o aspectos importantes. Para obtener la respuesta presta atención a la lectura y trata de razonar lo que indica el texto.

A la mente le gustan los desafíos; existe gran satisfacción cuando se encuentran soluciones a una adivinanza, problema matemático o cualquier otro reto que ponga a prueba la inteligencia; cuanto más difícil sea, mayor será el reconocimiento a sí mismo al despejar la incógnita.





Sugerencias para resolverlos:





-Encuentra un patrón

-Dibuja

-Traza una tabla o gráfica

-Toma en cuenta todas las posibilidades

-Piensa con calma





1.- Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán 100 máquinas a hacer 100 artículos?





2.- En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible?





3.- ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos, y que todos son loros menos dos?





4.- Tarta, pero no es la comida; Mu, pero no el sonido de la vaca; Do, pero no la nota musical ¿Qué es?





5.- No tengo 4 lados, no tengo 5 lados. Tengo la mitad de 6 lados. ¿Quién soy?





6.- Hay diferentes tipos de relojes. Entre todos ellos, los relojes de arena son los que menos partes móviles tienen. ¿Sabrías decir qué tipo de reloj es el que tiene más partes móviles?





Respuestas





1.- 5 minutos

2.- Abuela, madre e hija

3.- Un perro, un gato y un loro

4.- Tartamudo

5.- Triángulo

6.- El reloj de arena, ya que los granos de arena son las partes móviles.





¿Sabías que?





Es complicado tener un zorro como mascota ya que son animales silvestres por lo tanto difíciles de domesticar.





Los perros y en especial las hembras saben distinguir cuando un humano es egoísta; también reconocen cuando la persona actúa en forma torpe.





Casi todos los gatos tricolor son hembras, solo uno de cada 3 mil aproximadamente es macho; esto se debe a razones genéticas.





Los felinos son reconocidos como excelentes cazadores por ser muy sigilosos, veloces y certeros.