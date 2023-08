Voluntad ciudadana se suma a Xóchitl Gálvez: Luis Villegas

La efervescencia que ha generado la aspirante a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez en el estado como en gran parte de la República Mexicana, ha orillado a que varios ciudadanos ajenos a los tradicionales partidos políticos se unan en un esfuerzo por coordinar y colaborar en el proceso para que pueda llegar a la candidatura.

Así lo reconoce el consejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes, quien se ha convertido de forma espontánea en uno de los coordinadores de las actividades de la aspirante, ya que aseguró que es una buena candidata que viene a terminar con la regresión que tanto le ha costado al país con el actual Gobierno de la República.

“Tengo muchos años en política, la peor versión de gobierno es esta, creo es una regresión brutal, no veo ningún gobierno más grotesco, más autoritario que este, entiendo que no lo hicieron bien los anteriores, Fox, Felipe, Peña, pero era el camino correcto; dispersar el poder, fragmentar el poder, consolidar a las instituciones, democratizar al poder, seguir con programas sociales cumpliendo ciertos requisitos” compartió.

Estas razones son sólo algunas por las que un día optó por ayudar dar a conocer la imagen de Xóchitl, una persona a la que considera real y preparada para poder dirigir al país, y por lo cual comenzó a difundir su contenido y cualquier información a través de redes sociales, para poder tener una mayor alcance dentro del estado, donde su imagen no era tan conocida como hasta ahora.

Luis Villegas dijo que él comenzó realizando un grupo en el que invitó a todas las personas a unirse, para compartirles de la información que se fuera generando de la aspirante, y que a raíz de ello tuvo muy buenos resultados y se saturó el mismo, posteriormente se abrió el segundo y tercero hasta llegar al cuarto.

Explica que no es un coordinador oficial de Xóchitl, ni pretende serlo, pero que sí le interesa que las personas puedan conocer su proyecto y que se puedan sumar al mismo, pues considera que es una ciudadana real, que tiene buenos objetivos y principios que puedan guiar a México a un mejor punto que lo que ha pasado en los últimos años.

“No existe una coordinación local o regional, hay un esfuerzo que se encabeza de esa manera, parece que no es necesario, porque la organización del proceso es del Frente por México, no funciona como los partidos, ellos organizan consultas, proceso, consultas, elección, el frente, el representante es el licenciado Jáquez, se trata de invitar a la ciudadanía a votar, que conozcan esta situación, a Xóchitl, porque estamos con ella, es un esfuerzo de carácter ciudadano, para impulsar la aspiración de Xóchitl, la persona que dirige el esfuerzo del frente amplio” señaló.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Explicó que como él, existen cientos de personas más que se han unido al proyecto y que sin presupuesto, recursos y al contrario, entregando tiempo y dinero, es como han comenzado a impulsar la imagen de la aspirante, de una forma orgánica, donde cada vez más gente se suma a este proyecto a nivel nacional.

Invitó el próximo fin de semana, para que los interesados se sumen a un “crucero” donde van a estar asesorando a los ciudadanos con registros y todo lo indispensable para que puedan participar en la votación, por lo que anunció que estarían en dos puntos, uno de ellos en la Diana Cazadora y el segundo punto en la zona de la avenida Pacheco y 20 de Noviembre.

Dijo que en este tipo de esfuerzos, han buscado que más personas tengan los registros ya que sin estos registros no pueden participar en la votación, por lo que han decidido realizar recorridos para que más gente conozca y sepa cómo pueden participar en el próximo proceso.

“Siempre es conveniente que tengas una única imagen porque se supone que dispersas la atención, el problema es que aquí no hay una coordinación formal, no hay una coordinación propiamente dicha, ni hay una, no hay un logo, no hay nada, y desde el primer día se nos sugirió pues pinta tu casa, pinta una barda, pinta tu cochera, pinta tu coche, entonces hemos estado haciéndolo como queremos a nuestro real saber y entender, nosotros hicimos el diseño de nuestras camisetas, el de las gorras, banderas, de las calcas, porque todos queremos apoyar con lo que podamos” agregó.

El magistrado Luis Villegas dijo que él desde hace más de 20 años conoció a Xóchitl, pero nunca se había interesado porque era una persona completamente más de figura del centro del país, y aunque la quieran vincular al PAN, ella hasta el momento no tiene partido, por eso es que decimos que es una candidata ciudadana.

“Me preocupa el PRI y el PRD, vimos la semi dispersión con el PRD, la impugnación con Mancera, el PRI tuvimos algunos priístas que se fueron, de la talla de Claudia Ruiz, etc., eso sí me preocupa, hay un dicho que dice a río revuelto ganancia de pescadores, si no tenemos una definición clara al final del día se vuelve un problema” agregó.

Reconoció que aunque hubo una serie de errores en el pasado, considera que nos encontrábamos en un buen camino y que tan bien se hizo, que la gente se hartó y dijo no queremos más PAN Y PRI, y optó por otro, “lo hicimos tan bien en el sentido de ser demócratas, apostar a la alternancia, lo que habíamos construido, de consolidar instituciones, este señor en cinco años y es una regresión”.

“Hay cosas que se pueden debatir, hay proyectos faraónicos como el Tren Maya, la deforestación, el que tenga ojos que vea, la refinería que no refine y que fue inaugurada, cancelar el proyecto del Aeropuerto Internacional, eso no lo puedes debatir, eso ha costado miles de millones de pesos al país y no se ha conseguido nada y quién sabe si se consiga porque el señor le queda un año y un mes”, continúa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Explicó que hay cosas que no se pueden ocultar, como el ataque de Xóchitl, incluso aseguró que el presidente tiene cinco años golpeando periodistas, ciudadanos, comunicadores, empresarios, asociaciones y atacas a una mujer directamente, es autoritario, el ataque directo a la corte, el ataque directo al INAI, al INE, eso es una regresión, es voltear a ver al pasado.

“Esas razones las que han orillado a unirnos a un proyecto como el de Xóchitl, no digo que los demás no lo sean, pero son perfiles de siempre, como Beatriz Paredes, Xóchitl, le puede hablar a las mujeres, fue víctima de la violencia, indígena, empresaria, filántropa y tiene especializados en inteligencia, sustentabilidad, robótica, habla inglés, francés, es una mujer instruida y política que puede ver de frente a los ciudadanos, en el 96 siendo empresaria tenía una fundación para apoyar a los pobres”.