¡Volvieron los descuentos para el predial! En julio y agosto tendrá hasta el 70%

La Tesorería Municipal de Chihuahua anunció que se brindarán descuentos sobre recargos del impuesto predial, durante los meses de julio y agosto de este 2024, que se hará efectivo al momento de pagar en cualquiera de las cajas que tiene habilitadas la dependencia en puntos estratégicos de la ciudad de Chihuahua.

Por lo anterior, la administración municipal invita a aprovechar el descuento del 70% en recargos del impuesto predial en este mes que inicia, julio y en el siguiente, para culminar con esta promoción el sábado 31 de agosto, para beneficio de las cuentas de predial que están a nombre de personas físicas y morales.

Así mismo, ha dispuesto una serie de facilidades para estimular a los usuarios a que regularicen su situación ante el Gobierno Municipal de Chihuahua y se pongan al corriente con el pago del recibo del impuesto predial, como pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA, si acuden a las cajas receptoras de la Tesorería.

Además, pueden hacer el trámite en línea, si así lo desean, a través de la página del Gobierno Municipal: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/, para el cual se recomienda que previamente reciban una breve asesoría por parte de personal del Gobierno Municipal, para agilizar y optimizar la experiencia del trámite. Para ello, está disponible la línea 072 en las extensiones 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Las cajas de Tesorería pueden tener diferentes horarios, de acuerdo a su locación, por ejemplo, las que se encuentran en la zona Centro, están en la calle Francisco Mina número 408, con horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Así mismo, las de Tesorería Municipal, frente a la Plaza de Armas, en el edificio Eloy S. Vallina, en la calle Victoria número 14, con horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes.

En la zona norte, están en el Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local número 6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, en el Kiosco Cibernético, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero número 50, que está abierta las 24 horas.

En el sector sur, en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en la calle Presa Chuvíscar número 1108, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes; en la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco número 8800, abierta las 24 horas; y en el Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano número 13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

También, hay cajas de Tesorería en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm; y en las instalaciones de la Asociación Ganadera, en el kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.