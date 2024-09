Votación de Reforma Judicial se debe dar, pero no hay fecha: Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Alfredo Chávez Madrid refirió que aunque la Reforma Judicial ya entró en vigor tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el asunto debe votarse en el Congreso local, aunque no se tiene fecha establecida.

Lo anterior, dado que se debe resolver el amparo presentado por un particular que obligó a la suspensión provisional, la cual las demás entidades y el propio Senado de la República no acataron.

Empero, precisó que no será el asunto que se decidió bajarse la semana pasada del orden del día, sino que se habrá de votar las adecuaciones que por Ley se deben hacer en lo local, pero para ello sí es necesario que se estudie el asunto en las Comisiones para luego someterlo ante el Pleno.

El panista dijo con orgullo que “fue Chihuahua, fueron los diputados de Acción Nacional, del PRI, los diputados de MC que votamos a favor de la legalidad de este proceso”, contrariando a lo que externó el mandatario federal, López Obrador, quien alegó que los amparos no proceden.

“El presidente ya está festejando, fue un regalo de sus correligionarios para su último Grito de Independencia y la verdad es lamentable lo que va a pasar”, refirió aclarando que una vez que se someta a consideración del Pleno, esta reforma se deberá tener consenso y diálogo.

Y es que recordó que ninguna de las fuerzas parlamentarias ni alianzas cuentan con la mayoría simple ni calificada, por lo que habrán de lograr acuerdos respecto a la manera en la que adecuarán la ley federal a la estatal para poder dar cumplimiento con el dictamen.

Pese a ello, no dejó de insistir en que se está viviendo una “crisis constitucional” porque un poder le está diciendo a otro que no debió de haber hecho lo que hizo; sin embargo, “ese poder publica por la vía no del derecho, sino del hecho una reforma”.

Añadió que están valorando si interponen la controversia constitucional, pues aseveró que no quieren hacer “un show mediático”, sino que los argumentos que están presentando son jurídicos y técnicos, más que de narrativa política, como señaló lo está haciendo Morena al mentirle a la gente respecto al contenido de la reforma.