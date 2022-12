“Voy a ser el próximo presidente de México”: Silvano Aureoles

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que él será el próximo presidente de la República, abanderado por la alianza Va Por México, conformada por el PAN, PRI y PRD.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, el reconocido político destacó que llegar a la presidencia del país requiere mucho trabajo y esfuerzo, al que está totalmente acostumbrado, pues toda su vida ha avanzado contracorriente, lo que lo ha fortalecido y enseñado a llegar a sus metas siempre cuesta arriba.

“Hace poco más de dos meses inicié una cruzada nacional Por Amor a México, en donde realizo recorridos por algunos estados; ahora con mi visita a Chihuahua cumplo recorridos en 29 estados de la República; el tema es muy sencillo, quiero compartirles que voy a ser el próximo presidente de México”, manifestó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Reconoció que su partido, el PRD, se encuentra bastante reducido, pero es cuestión de tiempo para recuperar la fuerza y no sólo como partido, sino como una pieza clave para la construcción del gran frente opositor.

“Con mucho orgullo les digo que el PRD ostenta y representa lo mejor del pensamiento progresista, democrático de México”, manifestó.

El político hizo énfasis en que desde este partido se han impulsado las reformas más importantes de México, como lo fue en su momento la creación del IFE (hoy INE), institución que ha recibido una serie de embestidas por parte del actual gobierno federal.

Pide a Va Por México piso parejo

Silvano Aureoles expresó que dentro de la alianza Va Por México será necesario el piso parejo para que todos los que aspiran a la candidatura por la presidencia de la República compitan bajo las mismas condiciones.

Asimismo, resaltó que propondrá a la alianza que la candidatura se defina en un solo evento, es decir, que los interesados levanten la mano, se registren y todo se defina en una sola acción para evitar fracturas posteriores.

El exmandatario michoacano afirmó que se ha reunido con el dirigente nacional de PRD, quien le ha mostrado su apoyo como miembro del partido, pero se ha mantenido institucional por la investidura que representa.

Respecto a los dirigentes nacionales del PRI y PAN, explicó que ha mantenido comunicación con el priista Alejandro Moreno, y añadió que con Marko Cortés no ha entablado comunicación directa, pero señaló que hay un buen entendimiento.

En este sentido, dijo que mantiene una ventaja política sobre los otros aspirantes, porque tiene la mejor aceptación y los mejores resultados plenamente demostrados, incluso aseveró que con facilidad triunfará sobre cualquier “corcholata” que pueda impulsar Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aureoles Conejo adelantó que en caso de que el procedimiento para elegir al candidato, por parte de Va Por México, sea totalmente parejo y democrático, estará apoyando sin duda a quien resulte ganador.

Chihuahua necesita a Maru Campos

Respecto a la gobernadora María Eugenia Campos, el perredista comentó que es una figura política muy capaz y de mucha importancia, reconocida por su excelente desempeño como alcaldesa de Chihuahua durante dos periodos consecutivos.

Agregó que en el caso de la gubernatura de Chihuahua, no se ha podido destacar su trabajo debido a que apenas lleva un año y se ha visto en la necesidad de sanear las finanzas y poner orden dentro del gobierno del estado, pues el exgobernador Javier Corral dejó un desastre al dedicarse más a ser un guía turístico que un gobernante.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Sobre este mismo tema, dijo que para Chihuahua es muy importante que María Eugenia Campos siga gobernando y vaya solucionando los problemas que se han presentado, como el de la violencia, la salud y los temas económicos, en donde lamentablemente no se ha visto un apoyo por parte del gobierno de López Obrador.

“Maru me cae bien, es mi amiga, pero ella debe seguir gobernando en Chihuahua, apenas lleva un año y tiene que echarle todos los kilos acá; Chihuahua es un estado muy grande y están todos los problemas que ya conocemos, yo no veo a Maru Campos queriendo resolver los problemas de allá, dejando la casa sola; no la descarto, tiene derecho y en dado caso habría que medirnos en un proceso democrático”, puntualizó.

Seguridad, salud y economía, temas prioritarios para el país

Silvano Aureoles comentó que sus propuestas principales para México se enfocarían en implementar una estrategia preventiva en materia de seguridad y un fortalecimiento de las acciones directas, para atacar la problemática de la violencia, pues aseguró que actualmente se está siguiendo la misma estrategia fallida que inició Felipe Calderón en 2006.

De igual forma destacó la importancia de atender la necesidad de salud que tiene todo el país, pues la Cuarta Transformación destruyó las instituciones, el Seguro Popular e intentó implementar el Insabi, y ya cuando se destruyó lo que ya existía, no pudieron construir nada, lo que se ve reflejado en un sistema de salud colapsado completamente, con carencias de todo tipo, como el desabasto de medicamentos.

Calificó como otro asunto toral para la nación el económico, pues México ha ido decreciendo exponencialmente, pues el mandatario nacional sólo sabe repartir el dinero de los que generan las fuentes de empleo; asimismo comentó que es fundamental poder apoyar a los empresarios, pequeños y comerciantes, como las tiendas de abarrotes, los pequeños establecimientos de comida, los talleres y todo aquel que con su esfuerzo genere empleos, para que sigan siendo los pilares de la economía nacional y se fortalezcan.