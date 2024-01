Vuelven a clases 42 mil alumnos del Cobach en todo el estado

Para conmemorar el regreso a clases de los 42 mil jóvenes de los 31 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo un evento en el gimnasio del Plantel número 1 de la capital, donde estuvo presente la Filarmónica del COBACh y la Secretaría de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez Fierro.

Gutierrez Fierro agradeció a los directores de los diferentes planteles, así como a los docentes y al personal administrativo, por mantener un excelente nivel en las 31 instituciones, “ustedes van más allá de la tarea académica, siganlo haciendo para que el Cobach mantenga el prestigio que tan bien merecido lo tiene”, comentó al inicio de su intervención.

El arte, el deporte y el estudio, son las tres actividades que la secretaría considera los pilares que evitan la deserción, “un alumno que perdamos, es un alumno que delinca”, por ello, invita a los docentes y ciudadanos a perseguir y motivar a sus alumnos para mantenerlos dentro del camino de la rectitud.

Asimismo, Gutiérrez invitó a los alumnos de los planteles a estudiar a diario, abrazando los consejos de sus maestros, madres y padres, para lograr sus metas a futuro. Destacó de esta forma, que los docentes son quienes brindan los mejores consejos, dado a que su tarea no es solo guiarlos en conocimiento, sino también en valores, que los lleva a ser mejores.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Reyes Humberto de las Casas Muñoz, director General COBACH, agradeció a la Secretaría de Educación y Deporte por el apoyo que les han brindado, con el cual han logrado mucho avance académico beneficiando a los jóvenes alumnos de las instituciones.

Comentó también que el colegio no cierra las puertas durante las vacaciones, sino que se prepara dentro del marco curricular común, así como en diversas materias para otorgar una educación de calidad en sus aulas de clases.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Añadió que han mejorado el índice de reprobación con cursos de actualización, teniendo varios años con estas estrategias que tienen el objetivo de mejorar, no solo en el ámbito deportivo y cultural, sino que también apoyando a los jóvenes con asistencia psicológica.

Por su parte, Nadia América Salas Ruiz presidenta al frente la sociedad de alumnos del plantel número 10, joven del sexto semestre, dirigió un mensaje de paz de parte de sus compañeros, fomentando la empatía, el entendimiento y el compromiso por el trabajo en equipo.

“Nuestro propósito trasciende lo académico, aspiramos a un ambiente donde los alumnos tengan un espacio seguro”, la joven indicó que para que este escenario fuera real, es necesario llamar a la empatía, por lo que pidió el compromiso a los alumnos de practicar la tolerancia y el entendimiento mutuo.

Al inicio del evento se realizó honores a la bandera, siendo dirigida por la banda de guerra y la escolta del plantel 10, seguido por una presentación de la filarmónica del Cobach, dirigidos por el instructor Reyes Venegas, quienes interpretaron la canción Have you ever seen the rain de Creedence Clearwater Revival.