Vuelven fotomultas con nueva ley vial

Tras el cambio de administración estatal, el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Fernando Hinojos Villaseñor, comentó que se encuentran trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Vialidad para el estado de Chihuahua, lo cual ha sido dialogado con la gobernadora María Eugenia Campos Galván y se encuentra colaborando la Facultad de Derecho para la elaboración de la misma.

A través de mecanismos digitales, como cámaras de seguridad y sistemas digitales, es que buscan incrementar las sanciones para aquellas personas que no respeten los reglamentos de vialidad, en el que incluso se podría agregar cámaras de la Plataforma Escudo para tener una mayor cobertura que actualmente no puede ser atendida por los agentes viales.





Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua





Entre los cambios que se plantean en la ley, se encuentra retomar el sistema de fotomultas en la ciudad de Chihuahua, filtros o retenes para evitar que conductores ebrios tomen el volante, y actualizar los límites de velocidad en varias calles que no han tenido actualización desde hace más de 20 años.

“Queremos seguridad vial, una educación vial, si en todo esto debemos caer en sanciones económicas, a quienes no cumplan con la ley, serán parte de la consecuencia; los límites deben ser factibles para cumplirse, que no se conviertan en trampas para recaudar dinero, sino que sea un tema de seguridad y cultura vial”, comentó.

El presidente del Consejo Consultivo, que es un organismo que abarca más de 40 asociaciones e instituciones para tomar en cuenta las mejores decisiones sobre el funcionamiento de la Policía Vial, refiere que incluso podrían adquirir cámaras que les permite medir el exceso de alcohol en los conductores, para evitar realizar retenes, pero que todo se encuentra en pláticas y analizando los esquemas que más le convengan a la ciudadanía.

“Hicimos una serie de propuestas, entre las que se incluye una nueva ley que esté más acorde a la actualidad, a los tiempos de tecnología, sistemas, procesos, todo lo que ha cambiado; necesitamos más tecnología, hay cámaras para detectar exceso de velocidad, si alguien va en sentido contrario, si alguien da una vuelta prohibida, una serie de omisiones que pasan por alto porque no hay elementos suficientes”, comentó.

Explicó que existen herramientas para medir el nivel de alcohol de una persona, que permitiría tener un retén deteniendo a todas las personas, ya sólo se ubicaría a los que tengan cierto grado y se detendrían metros más adelante, sin necesidad de detener todo el flujo como se realiza actualmente.

Fernando Hinojos Villaseñor dijo que el tema de retener las licencias será un tema que se contempla en la ley para aquellos reincidentes que no acaten las prohibiciones, como conducir en estado de ebriedad, “tal vez se contemple en corto tiempo en una reforma, el ciudadano que anda bien no tiene ningún problema, no es el afán de perjudicar si estamos apegados a la ley”.

Reconoció que la propuesta de las fotomultas es una buena medida, pero que cuando se pusieron en marcha se encontraban “politizadas” y se aplicaron de una forma ilegal al colocarlas con “diablitos”, “queremos hacer un Chihuahua mejor, esa es la propuesta”.

Dijo que entre las novedades, es que las cámaras puedan fungir como elementos de vialidad, para que a través de imágenes y video puedan sancionar a los ciudadanos que no cumplan con la Ley de Vialidad, sea por estacionarse en doble fila, sentido contrario, no ponerse el cinturón de seguridad y otras muchas infracciones más.

“Esto va evitar que se traslade hasta ese punto un agente para que vaya a realizar la infracción, ya solicitamos al alcalde Marco Bonilla para hacer una colaboración con la Plataforma Escudo, para poder formar un grupo que esté analizando los videos y hacer un convenio para que las infracciones que sean levantadas por el PECU reciba un beneficio económico el municipio y pueda seguir creciendo en más cámaras, mantenimiento, y todos salimos ganando”, añadió.

El presidente del Consejo Consultivo habló también en que se buscará adquirir mejores baterías para las cámaras de solapa, toda vez que las actuales les cubren algunas horas de trabajo y no todo el turno de los agentes, por lo que no siempre pueden captar actos de corrupción de la sociedad o de los mismos agentes.

Compartió que entre los puntos que se tienen para la nueva Ley de Vialidad, también se contempla actualizar los límites de velocidad, ya que muchas calles mantienen los límites muy por debajo, ya que a pesar del crecimiento de la mancha urbana, no se actualizaron estos valores y están siendo sancionadas personas por no cumplir con los actuales parámetros.

Refirió que la nueva ley que creen en colaboración con la Facultad de Derecho, será consensada con la sociedad, el Congreso del Estado, con la gobernadora, para tener una excelente Ley de Vialidad, que además contempla una visión para los próximos 10 o 20 años.