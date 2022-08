Xóchitl Luna, la primera DJ mexicana, está en Chihuahua

Xóchitl Luján, la primera DJ de México con 36 años de experiencia e integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), está por primera vez en Chihuahua para ser parte de la Fiesta de la Vendimia 2022.

Además, es CEO de Suono Productions & Beat Fusion, tiene más de tres décadas en el medio musical, incluyendo su rol como Label Manager de Sony Music, DJ Productora en Televisa Endemol para Big Brother, los Premios Telehit en Televisa Networks y el Certamen Nuestra Belleza México.

La también licenciada en psicología social, originaria de CDMX, relata que durante la carrera universitaria se dio cuenta que la música tiene un impacto muy importante en los estados de ánimo de las personas, por lo que considera a los DJ como psicólogos en potencia, ya que tienen la calidad de estimular el estado de ánimo a través de la música.

Aunque en un principio a su padre no le pareció una buena idea que se desempeñara en esta actividad, a la fecha ha logrado también ser representante de México en la Feria Internacional de Turismo en Berlín, en donde tuvo la oportunidad de mostrar al mundo la cultura musical de nuestro país, partiendo de los boleros, cumbias, música pop, hasta la música electrónica.

Pasado Meridiano invita a la “Fiesta de la Vendimia” / Foto de: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Cuando yo empecé no había escuelas, y cuando quise aprender a mezclar, le pedí a un chico en una discoteca y me dice: ‘¿quieres mezclar? Vete a mezclar huevos a tu casa, porque esto es para hombres y no para mujeres’”, compartió la empresaria.

Quien creyó en ella fue Sergio Díaz, y en agradecimiento Xóchitl lo empezó a contactar con diferentes actores claves, logrando avanzar de manera importante hasta estar nominado al Oscar por la película “Roma” en la categoría de diseño de audio.

AMMJE INSPIRA A LA SORORIDAD

Cuenta que tras conocer a Fabiola Ortiz cuando era presidente de AMMJE CDMX, ésta la invitó a ser parte de la asociación con su empresa Suono Productions, con la que organizan eventos nacionales.

Primero fungió como directora de producción de eventos en AMMJE CDMX, y posteriormente se le propuso ser la directora de producción de eventos en AMMJE Nacional, así que siempre participa con su música en congresos de las Jefas de Empresas; el siguiente será en Hermosillo, Sonora.

“Soy DJ pero también soy mamá, empresaria; y mi interés es que la gente sepa que una mujer mexicana puede lograr lo que quiera”, resaltó.

Xóchitl Luján / Foto de: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La entrevistada indicó que siempre se había desenvuelto en un medio de varones, pero cuando entró a AMMJE empezó a comprender a la empresaria mexicana, su forma de socializar, y que sobre todo ha disfrutado enormemente hacer sororidad, y respetar que cada una tiene su talento, mismo que puede ser impulsado con ayuda de otras.

En esta ocasión se encuentra en Chihuahua para ser DJ en la Fiesta de Vendimia 2022, a realizarse hoy sábado 20 y mañana domingo 21 de agosto en el viñedo El Molino Don Tomás, cuya dueña es socia de AMMJE Chihuahua.

“A todas las que quieran emprender o que acaban de hacerlo, quiero decirles que se animen; que nadie les diga que no pueden; a mí me cuestionaban por qué con más de 50 años trabajaba de noche como DJ, pero no he permitido que esos comentarios me afecten. A las mamás les digo: si su hijo o hija quiere ser DJ, apóyenlos”, finalizó.